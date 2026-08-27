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Тешко стање код Требиња: Пожарна линија дужа од 25 километара, проблем температуре и вјетар

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 13:51

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Тешко стање код Требиња: Пожарна линија дужа од 25 километара, проблем температуре и вјетар
Фото: ATV

Више од седам дана су активни пожари у околини Требиња. Пожарна линија је дужа од 25 километара, изгорјеле су огромне површине, а ватра и даље гори.

У мјесту Бравеник у близини Зубаца се ватрогасци и мјештани боре да спасу оно што се спасити може.

Многе забрињава да је ватра стигла до брда изнад Требиња, а један крак се шири према Бијелој гори

И данас тешко стање, а највећи проблем су високе температуре и јак вјетар.

"Тешка је ситуација на пожариштима. Људи се боре, стигле су и ОС БиХ. Тешко је посебно када приђе ватра, не може човјек ни да се снађе, и када је вјетар против нас", каже за АТВ Томислав Ћурић, мјештанин.

"Најтеже је неприступачан терен, велика температура и мањак опреме. Сваки дан смо на пожариштима, боримо да спасимо што се може спасити. Не смијемо показати умор, јер је у питању и велика количина имовине и шуме и надам се да ћемо успјети да се изборимо са овим", рекао нам је Радован Уљаревић.

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Тагови :

ватра

Требиње

Бојан Носовић

пожар у Требињу

пожар

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