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Требињски ватрогасци покренули велику акцију да зауставе ватрену линију

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 07:25

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Требињски ватрогасци покренули су јутрос велику акцију на коти Голо брдо, према селу Подкрајчићи како би зауставили ватрену линију и спријечили да се ватра приближи граду
Фото: Facebook / Dejan Kašiković

Требињски ватрогасци покренули су јутрос велику акцију на коти Голо брдо, како би зауставили ватрену линију и спријечили да се пожар приближи граду, рекао је командир ТВЈ Требиње Дејан Кашиковић.

"У 05.00 часа покренута је велика акција на коти Голо брдо, према селу Подкрајчићи. На терену су сви расположиви припадници, укупно 32 ватрогасца и припадника ЈУ „Екологија и безбједност“, са свим расположивим снагама, средствима и опремом, уз подршку хеликоптера Оружаних снага БиХ. Циљ је јасан зауставити ватрену линију и не дозволити да се приближи Граду из правца села Подкрајчићи, рекао је Кашиковић и додао:

"Тешка ноћ, тежак терен, али и одлучност да се одбрани сваки угрожени метар. Људство је на првој линији и бори се максимално, без повлачења и без калкулације. Требиње се брани. Идемо заједно до краја!"

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Дејан Кашиковић

Требиње

ватрогасац

пожар

пожар у Требињу

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