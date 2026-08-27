Требињски ватрогасци покренули велику акцију да зауставе ватрену линију

Аутор:АТВ редакција
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Требињски ватрогасци покренули су јутрос велику акцију на коти Голо брдо, како би зауставили ватрену линију и спријечили да се пожар приближи граду, рекао је командир ТВЈ Требиње Дејан Кашиковић.
"У 05.00 часа покренута је велика акција на коти Голо брдо, према селу Подкрајчићи. На терену су сви расположиви припадници, укупно 32 ватрогасца и припадника ЈУ „Екологија и безбједност“, са свим расположивим снагама, средствима и опремом, уз подршку хеликоптера Оружаних снага БиХ. Циљ је јасан зауставити ватрену линију и не дозволити да се приближи Граду из правца села Подкрајчићи, рекао је Кашиковић и додао:
"Тешка ноћ, тежак терен, али и одлучност да се одбрани сваки угрожени метар. Људство је на првој линији и бори се максимално, без повлачења и без калкулације. Требиње се брани. Идемо заједно до краја!"
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