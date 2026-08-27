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Велика Госпојина – шта празнујемо 28. августа?

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 07:04

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Велика Госпојина православље икона
Фото: YouTube/Screenshot

Православни вјерници сутра прослављају Велику Госпојину, један од највећих хришћанских празника посвећених Пресветој Богородици.

Празник се обиљежава 28. августа, а посвећен је Успењу Пресвете Богородице, односно њеном преласку из земаљског живота у вјечност.

Према црквеном предању, након Вазнесења Господа Исуса Христа, Пресвета Богородица је живјела у Јерусалиму, бринући о раној хришћанској заједници. Пред крај њеног земаљског живота, апостоли су се, по Божијој промисли, окупили из различитих крајева свијета како би били уз њу. Након њене смрти, сахрањена је у Гетсиманском врту, а хришћанска традиција свједочи о њеном узношењу на небо.

Велика Госпојина једна је од најважнијих слава и храмовних празника у српском народу. Многе породице, цркве и манастири посвећени су Пресветој Богородици, а празник се посебно свечано обиљежава у бројним мјестима широм Републике Српске и Србије.

Празнику претходи двонедјељни Госпојински пост, који почиње 14. августа и завршава се на Велику Госпојину. Вјерници овај период проводе у посту, молитви и припреми за празник.

Народно вјеровање

У народу се Велика Госпојина доживљава и као празник који означава крај љета и приближавање јесени. Према народном вјеровању, након овог празника природа постепено мијења своје лице, а почиње и период припреме за јесење радове.

Велика Госпојина подсјећа на значај вјере, наде и породичног заједништва, а за православне хришћане представља дан посвећен Пресветој Богородици, којој се вјерници обраћају молитвама за здравље, мир и благослов.

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Тагови :

Велика Госпојина

Успење Пресвете Богородице

хришћански празник

СПЦ

Српска православна црква

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