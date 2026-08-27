БиХ пред новим ударом врућине: Жива у термометру иде на 40!

Аутор:АТВ редакција
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Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода (ФХМЗ), данас ће у Босни и Херцеговини преовладавати сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност.
Вјетар ће бити слаб до умјерене јачине, западног и сјеверозападног смјера. Јутарња температура зрака кретаће се између 13 и 18 степени, на југу од 20 до 24 степена, док ће највиша дневна температура износити између 30 и 35 степени. На југу земље температура ће досезати 37 степени.
У петак, 28. аугуста, очекује се сунчано и веома вруће вријеме уз малу до умјерену облачност. Вјетар ће бити слаб до умјерене јачине, западног и југозападног смјера. Јутарња температура бит ће између 16 и 21 степен, на југу до 26 степени, док ће дневна температура износити од 34 до 40 степени.
Субота, 29. аугуста, доноси нешто нестабилније вријеме. Преовладаваће умјерена облачност, а широм земље могући су пролазни пљускови и грмљавина. Пљускови локално могу бити праћени јаким ударима вјетра. Јутарња температура кретаће се између 17 и 22 степена, на југу до 27 степени, док ће највиша дневна бити између 30 и 35 степени, а на југу до 38 степени.
У недјељу, 30. августа, очекује се сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност. У другом дијелу дана слаби локални пљускови најизгледнији су на подручју Херцеговине те у централним и источним дијеловима Босне. Јутарња температура биће између 13 и 18 степени, на југу од 20 до 24 степена, док ће дневна температура износити од 29 до 34 степена, а на југу до 37 степени, пише Кликс
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