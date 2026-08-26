Кузмић: Српска је земља квалитетног домаћег производа

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Република Српска је земља квалитетног домаћег производа, пољопривреде и хране, изјавила је министар привреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић која је вечерас присуствовала Фестивалу домаћих производа у Бањалуци.
"Ових дана широм Републике Српске имамо фестивале домаћих производа и радиности, који се одржавају у скоро свакој локалној заједници. То је потврда да је Република Српска земља квалитетног домаћег производа, пољопривреде и хране", рекла је Кузмићева новинарима.
БиХ
Додик о притисцима на Србе у заједничким институцијама: Неприхватљиво
Она је навела да ресорно министарство подржава овакве догађаје, јер је то и подршка развоју пољопривреде и привреде Републике Српске.
Предсједник Удружења економиста Горан Вучић рекао је да је Фестивал постао традиционална манифестација, која окупља све већи број излагача из цијеле Републике Српске.
"Мислим да су заступљене све локалне заједнице и ово је добра прилика за њих да представе своје производе, али и да се пословно увежу", рекао је Вучић
Захвалио је републичким институцијама јер су дали подршку младим људима, који су прије девет година дошли на идеју да промовишу привреду Републике Српске.
Хроника
Трагедија у БиХ: Пчела усмртила мушкарца
"Поносни смо јер смо прве године имали нешто више од 30 излагача, а наредне године на 10. јубиларно издање очекујемо рекордан број", рекао је Вучић.
Фестивал домаћих производа, који је окупио више од 100 излагача, отворио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, преноси "Срна".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
49
22
44
22
40
22
38
22
31
Тренутно на програму