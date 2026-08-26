Додик о притисцима на Србе у заједничким институцијама: Неприхватљиво

Аутор:АТВ редакција
Коментари:7
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је, након што му се неколико група наших људи запослених у заједничким институцијама у Сарајеву пожалило на притисак од муслиманско-бошњачке компоненте, да је Република Српска спремна да сваком Србину у заједничким органима пружи сваку заштиту.
"Разговарао сам с неколико група наших људи који раде у заједничким институцијама у Сарајеву и сви одреда су се пожалили на неподношљиву атмосферу, притисак који ствара муслиманско-бошњачка компонента", навео је Додик.
Република Српска
Минић у Бањалуци отворио девети Фестивал домаћих производа
Иако раде у различитим органима, Додик је истакао да су подметања, притисци и провокације које доживљавају исти.
На његов позив да се јавно огласе и укажу на то шта им се догађа, Додик је навео да су једногласно истакли да се плаше за свој положај и да ће себи тиме додатно отежати живот.
"Рекао сам им да су они професионалци, али и представници српског народа и на тим позицијама су превасходно јер оне припадају Републици Српској. Јасно сам подвукао да све те институције једнако припадају и српском народу, да је крајње неприхватљиво било чије наметање воље и да нису дужни да трпе било чије злостављање", написао је Додик на Иксу.
Истакао је да Српска стоји иза сваког Србина из Републике Српске који ради у заједничким органима и спремна је да им пружи сваку заштиту.
Разговарао сам с неколико група наших људи који раде у заједничким институцијама у Сарајеву и сви одреда су се пожалили на неподношљиву атмосферу, притисак који ствара муслиманско-бошњачка компонента.— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 26, 2026
Иако раде у различитим органима, подметања, притисци и провокације које…
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
12 ч3
БиХ
14 ч0
БиХ
1 д0
БиХ
1 д2
Најновије
Најчитаније
22
49
22
44
22
40
22
38
22
31
Тренутно на програму