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Додик о притисцима на Србе у заједничким институцијама: Неприхватљиво

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 20:32

Коментари:

7
Милорад Додик
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је, након што му се неколико група наших људи запослених у заједничким институцијама у Сарајеву пожалило на притисак од муслиманско-бошњачке компоненте, да је Република Српска спремна да сваком Србину у заједничким органима пружи сваку заштиту.

"Разговарао сам с неколико група наших људи који раде у заједничким институцијама у Сарајеву и сви одреда су се пожалили на неподношљиву атмосферу, притисак који ствара муслиманско-бошњачка компонента", навео је Додик.

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Иако раде у различитим органима, Додик је истакао да су подметања, притисци и провокације које доживљавају исти.

На његов позив да се јавно огласе и укажу на то шта им се догађа, Додик је навео да су једногласно истакли да се плаше за свој положај и да ће себи тиме додатно отежати живот.

"Рекао сам им да су они професионалци, али и представници српског народа и на тим позицијама су превасходно јер оне припадају Републици Српској. Јасно сам подвукао да све те институције једнако припадају и српском народу, да је крајње неприхватљиво било чије наметање воље и да нису дужни да трпе било чије злостављање", написао је Додик на Иксу.

Истакао је да Српска стоји иза сваког Србина из Републике Српске који ради у заједничким органима и спремна је да им пружи сваку заштиту.

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Тагови :

Милорад Додик

заједничке институције

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