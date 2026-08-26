Муфтија Дедовић уводи шеријат у БиХ: Позивају институције да поштују "фетву"

Аутор:АТВ редакција
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Меџлис Исламске заједнице Мостар у септембру 2025. године издао је фетву поводом градње зграде Хрватског народног позоришта у Мостару наводећи како је то обвезујући акт за органе јавне власти.
Документ, који је упућен Општинском Суду у Мостару, али и свим важнијим страним институцијама у Босни и Херцеговини, адвокатска канцеларија уврстила га је као поднесак у склопу судског предмета који је покренут због градње зграде позоришта, пише Бљесак.
Овим се, практично, тражи увођење шеријата којег, према мишљењу мостарске Исламске заједнице, треба прихватити и држава.
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У фетви мостарског муфтије наводи се како је обвеза свим муслиманима, ''поготово оним на одговорним друштвено-политичким и вјерским функцијама да уложе све напоре да се исходи праведно рјешење за вакуф, да се уђе у посјед онога што је отето или да се до истека земаљског времена никада не одустане од тражења правичне накнаде и обештећења''.
У фетви, у којој се тврди како је споменути простор одузет и да се и у вријеме одузимања користио као харем, препоручује се вјерницима да га посјећују и да моле све док ''Исламска заједница не реализује ексхумацију и достојан укоп, а потом и трансформацију вакуфске имовине с намјером изградње Интеркултурног центра Мевлана''.
У фетви, коју потписује мостарски муфтија Салем еф. Дедовић поручује се јавним властима да не намећу своја тумачења те да су у обвези ''да прихвате тумачења из ове фетве као обвезујуће за све који намјеравају доносити одлуке''.
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Фетва је послана мостарском суду као Прилог Исламске заједнице у тужби коју је Град Мостар, заступан по правобранитељу, а који није добио овласти Града да уопће тужи Казалиште, поднио против ХНК Мостар. Дознајемо како је фетва послана и на све важније адресе у БиХ, укључујући и америчко Велепосланство и Уред високог представника у БиХ.
Ово није први пут да мостарски муфтија издаје фетву. Фетва је издата због кориштења пословног простора на Старом мосту који је сада претворен у мјесто за молитву. Тада се тврдило да се фетва односи само на вјернике.
У овом случају, у фетви је изричито наведено како је морају поштовати јавни званичници што значи да се издиже изнад, или ставља у раван, са законима ове земље.
Овиме се у незавидан положај доводе они у тијелима власти и другим институцијама на свим државним нивоима који ће морати бирати између поштивања државе и вјерских правила.
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Директно тврде како су правни акти донесени у оквиру исламског права, односно, Исламске заједнице правно надређени уставу и законима у Босни и Херцеговини.
Овиме се уједно припадницима исламске вјероисповијести, јер се фетва проглашава обвезом за носиоце јавне власти, предлаже да занемаре поступање у складу с Уставом, законима и одлукама надлежних државних тијела, а да прихвате поступање које налаже вјерска заједница као да испуне и вјерску дужност.
Муфтијство мостарско покушало је демантовати чланак Бљеска о фетви мостарског муфтије Салема еф. Дедовића, али у свом саопштењу није одговорило на кључну чињеницу због које је текст и настао, да се у самој фетви од јавних власти тражи да њена тумачења прихвате као обавезујућа.
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Умјесто одговора на садржај спорне одредбе, Муфтијство је наслов "Дедовић уводи шеријат у БиХ" прогласило "крајње тенденциозним и злонамјерним тумачењем" те покушајем дизања тензија и нетрпељивости према Исламској заједници и муслиманима у БиХ.
Муфтијство у реакцији наглашава да је фетва јавно објављена 24. јуну 2025. године те да није ријеч о тајном документу.
То, међутим, није ни било спорно.
Спорно је оно што у документу дословно пише.
У фетви коју потписује мостарски муфтија Салем еф. Дедовић јавним се властима поручује да "не требају наметати своја тумачења" те да су у обвези "да прихвате тумачења из ове фетве као обвезујуће за све који намјеравају доносити одлуке".
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Муфтијство у својој реакцији ту формулацију није објаснило нити је навело како акт вјерске заједнице може бити "обвезујући" за институције и особе које одлуке морају доносити на темељу Устава и закона.
Умјесто тога, позвало се на право Исламске заједнице да унутар властите вјерске организације уређује вјерски и сакрални статус простора.
Такво право није предмет спора.
Проблем настаје управо ондје гдје фетва престаје бити само унутрашњи вјерски акт и почиње одређивати што би јавна власт требала прихватити као обвезујуће.
Фетва значи савјетовање, које се врши са експертом за исламско право - шарију. То су углавном муфтије. Код шиита фетву врше високи чланови верске хијерархије нпр. ајатоласи.
Савјетовање (фетва) може да потврди или оповргне правила која важе у животу појединца (законски стан, насљедство) или у вјери (канонско право).
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Фетва спада у подручје теологије и мора се позивати на одређену тачку шеријата.
Одлуке достојанственика које нису обавезне за спровођење западају током муфтијине самрти. Фетви која осуђује на смрт, не мора да следи одмах извршење казне ако се осуда не темељи на тачним и врло конкретним верским чињеницама.
Код сунита фетва има знатно мању тежину него код шиита - схвата се као мишљење и није пресудна.
Фетву може да покрене појединац или судија који на грађанском суду не може да изврши правду. Фетва сунита није важећа за шиите и обратно.
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