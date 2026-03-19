Службеници Меџлиса ИЗ пријављени за малверзације ”тешке” 300.000 КМ

Аутор:Огњен Матавуљ
19.03.2026
Бањалучка полиција поднијела је пријаву против некадашњег предсједника Извршног одбора Меџлиса Исламске заједнице Бањалука Алмира Хоџића и бившег главног имама у Бањалуци Мухедина Спахића због сумње да су малверзацијама оштетили Меџлис за око 300.000 КМ.
У извјештају, који је достављен Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци, обојици је на терет стављено да су починили кривична дјела злоупотреба положаја одговорног лица, фалисификовање или уништење службене исправе и закључење штетног уговора.
”Пријављени се сумњиче да су током 2017. године обављајући послове у Меџлису Исламске заједнице у Бањалуци злоупотријебили свој положај, фалсификовала документе и закључила штетан уговор којим је Меџлису причињена штета у износу од око 300.000 КМ”, саопштила је ПУ Бањалука.
Према незваничним информацијама Хоџићу се на терет ставља да је Спахићу дао пуномоћ да обавља правне и друге радње, да би Спахић потом фалсификовао одређене документе на основу којих је продао земљу у власништву Меџлиса правном лицу.
Због сличних малверзација против Хоџића и Спахића раније је подигнута оптужница јер су и 2016. године учествовали у незаконитим продајама вакуфске земље у Бањалуци.
Истом оптужницом обухваћени је некадашњи бањалучки муфтија Осман Козлић и некадашњи предсједник Меџлиса ИЗ Бањалука Касим Мујичић.
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
15
52
15
43
15
35
15
35
15
25
