Огласила се мајка дјевојчице (4) која је преминула након операције крајника

Аутор:АТВ
19.03.2026
13:25
Коментари:0
Мајка четворогодишње дјевојчице Еме, која је 4. фебруара преминула у чачанској Општој болници послије операције крајника, Сања Марковић, огласила се данас, 19. марта да не вјерује у наводе у којима се тврди да у лијечењу њене кћерке нису нађене процедуралне и стручне грешке.
Навела је да није добила званично обавјештење из Министарства здравља или чачанске болнице, те да је о свему обавијештена из медија.
Хроника
"Не вјерујем у то, немогуће да није било пропуста. Зашто онда није отишла отпусна листа са дјететом за Београд? У Београд је дошла без отпусне листе", рекла је Сања Марковић за медије и додала:
"Ми смо контактирали тужиоца, он нам је рекао да резултати обдукције код њега још нису стигли, а када буду стигли, он ће нас позвати да се види шта и како. Од исхода обдукције зависе и наши даљи кораци".
Подсјећа да је прошло 44 дана од смрти њене кћерке, а још нема обдукционих налаза.
"Плашим се да ће се цијела прича и случај заташкати", рекла је Сања Марковић, преноси Телеграф.
Економија
Подсјећамо, инспекцијски надзор у чачанској болници показао је да у лијечењу дјевојчице која је преминула након операције крајника није било стручних нити процедуралних пропуста, док су код другог пацијента, који је преминуо након истог захвата, утврђене одређене грешке.
"Послије инспекцијског надзора у чачанској болници, спољашње и унутрашње контроле, обдукције и свих осталих претрага које су још у току, у случају смрти малољетне Е. М. нису нађене процедуралне и стручне грешке у лијечењу и поступању, док их је било у лијечењу пацијента М. М.", рекао је доктор Драгољуб Пауновић, савјетник министра здравља за инспекцијске послове.
Република Српска
Такође, у истој болници, послије операције крајника, преминуо је и 38-годишњи мушкарац.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
15
52
15
43
15
35
15
35
15
25
Тренутно на програму