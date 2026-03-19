Хапшење на бањалучком аеродрому

Аутор:Стеван Лулић
19.03.2026
12:17
Коментари:0
Судска полиција ухапсила је јуче, 18. марта, на бањалучком аеродрому Д.Д. из Теслића који је осуђен за више кривичних дјела.
Након хапшења, Теслићанин је спроведен у Казнено-поправни завод Бањалука, саопштено је из Судске полиције.
Занимљивости
Д.Д. је ухапшен на основу наредбе Основног суда у Теслићу, са назнаком да се спроведе на издржавање јединствене казне затвора у трајању од једне године и 10 мјесеци.
Он је осуђен за продужено кривично дјело крађа и кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога.
Хроника
"Наиме, Окружни центра Судске полиције Добој до сада је запримио укупно 40 судских наредби за наведено лице од чега је пет активно", објаснили су из Судске полиције.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
52
15
43
15
35
15
35
15
25
Тренутно на програму