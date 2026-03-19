Хапшење на бањалучком аеродрому

Стеван Лулић

19.03.2026

12:17

Хапшење на бањалучком аеродрому
Фото: АТВ

Судска полиција ухапсила је јуче, 18. марта, на бањалучком аеродрому Д.Д. из Теслића који је осуђен за више кривичних дјела.

Након хапшења, Теслићанин је спроведен у Казнено-поправни завод Бањалука, саопштено је из Судске полиције.

Д.Д. је ухапшен на основу наредбе Основног суда у Теслићу, са назнаком да се спроведе на издржавање јединствене казне затвора у трајању од једне године и 10 мјесеци.

Он је осуђен за продужено кривично дјело крађа и кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога.

"Наиме, Окружни центра Судске полиције Добој до сада је запримио укупно 40 судских наредби за наведено лице од чега је пет активно", објаснили су из Судске полиције.

