Пронађено тијело планинарке на Проклетијама, пала у провалију од 250 метара

Аутор:АТВ
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На Проклетијама код Гусиња пронађено је и извучено тијело држављанке Србије која је погинула у недјељу током планинарења, потврђено је за портал РТЦГ из беранске полиције.
Извлачењем тијела завршена је велика акција Горске службе спасавања и бројних планинара-алпиниста.
„Тијело је транспортовано у КЦ ЦГ на обдукцију“, казали су из полиције.
Акција спасавања почела је јуче када су извучена двојица мушкараца који су били са несрећном дјевојком, а затим је морала бити прекинута када су се и пилоти хеликоптера нашли у опасности на том тешко приступачном терену.
Према ријечима искусног планинара и планинарског водича Ахмета Рековића, који се налазио на мјесту догађаја, хеликоптер је дуго кружио око планинског врха Маја Застаниц.
„То је невјероватно неприступачан и висок врх. Прави шиљак висине 2.275 метара. Први пут је освојен прије двије године, и ова несрећна дјевојка је била у групи искусних алпиниста који су се јуче попели. На самом врху она је покушала да заобиђе једну стијену, када је пропала. Испод је провалија дубока 250 метара“, казао је Рековић за портал РТЦГ.
Објаснио је да се врх налази на граници између Црне Горе и Албаније.
„Хеликоптер је спустио спасиоце на ту дубину и кружио док су они покушавали да лоцирају тијело страдале планинарке“, додао је Рековић.
Како је рекао, планинарка која је страдала била је веома искусан алпиниста који је освајао врхове на Алпима.
„Није више ријеч само о неискуству, већ о уласку у реално велики ризик. Овај врх је изазован и постао је ствар престижа међу алпинистима, што је потпуно непотребно“, казао је овај искусни планинар.
Додао је и да је ова година посебно тешка и да је на висинама од преко 1.800 метара снијег још увијек велики, што представља додатни ризик.
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