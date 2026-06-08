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Гдје је најчистије море на Црногорском приморју?

Аутор:

АТВ
08.06.2026 14:46

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Сликовит поглед на улцињску обалу са стјеновитим обалама и кућама на обронцима брда.
Фото: Igor Meghega/Pexels

Љубитељи кристално чистог мора имају разлог за задовољство пред почетак љетне сезоне. Најновија мјерења квалитета морске воде дуж црногорског приморја показала су да је Јадран у одличном стању, а на више од 90 одсто испитаних локација вода је оцијењена највишом оцјеном.

Резултати редовног мониторинга потврђују да су најпопуларнија купалишта безбједна за купаче, док поједине дестинације биљеже готово савршене резултате.

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Крајем маја 2026. године Институт за биологију мора спровео је опсежно испитивање квалитета морске воде на чак 114 локација дуж црногорског приморја, а резултати потврђују да је Јадранско море изузетно чисто и безбједно за рекреацију и купање.

Резултати анализа, које је објавило ЈП Морско добро, показују да се на више од 90 одсто испитаних локација вода класификује као "одлична“. На мањем броју мјерних мјеста забиљежен је "добар“ или "задовољавајући“ квалитет, што потврђује да је санитарна исправност мора на високом нивоу у свим важнијим туристичким центрима.

Детаљан преглед по регијама

1. Будванска ривијера апсолутно доминира по чистоћи мора. Од укупно 34 испитане локације, чак 33 су добиле највишу могућу оцјену квалитета воде.

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2. Тиват и Бока Которска такође биљеже одличне резултате. У Тивту је на свих 10 мјерних мјеста регистрован врхунски квалитет воде, док је у Котору на 14 од 15 локација море оцијењена највишом оцјеном.

3. На југу Црне Горе ситуација је подједнако добра. У Улцињу је на 14 локација забиљежен одличан квалитет мора, док је у Бару исти резултат остварен на 14 од укупно 15 испитаних мјеста.

4. У Херцег Новом су анализиране 22 локације. На њих 18 море је оцијењено као одлично, док су преостала мјеста добила оцјене "добар“ и "задовољавајући“ квалитет.

Како се врши контрола квалитета?

Додатну сигурност туристима пружа чињеница да се контрола квалитета морске воде спроводи према европским стандардима. Узорковање и анализе обављају се на сваких 15 дана, а мониторинг ће трајати до краја септембра.

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Посебна пажња посвећена је микробиолошким параметрима, односно присуству бактерија Ешерихиа коли и интестиналних ентерокока, чиме се проверава здравствена безбједност воде за купаче.

Шта се дешава ако се квалитет воде погорша?

Систем надзора предвиђа да јавност и надлежне инспекције буду одмах обавијештене уколико дође до одступања од прописаних норми. У случају да вода на некој локацији добије лошу оцјену, одмах се спроводи поновно узорковање како би се утврдило да ли је ријеч о привременој промени или о трајном загађењу које захтијева додатне мјере и интервенцију надлежних служби.

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Према првим мјерењима у 2026. години, црногорска обала у потпуности је спремна за предстојећу туристичку сезону и долазак гостију који траже чисто, безбједно и квалитетно море за одмор и рекреацију.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Море

Црна Гора

Јадранско море

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