Свечаност поводом обиљежавања 17 година рада "Аутопутева Републике Српске"

Аутор:АТВ
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У Бањалуци је почела свечаност поводом обиљежавања 17 година рада предузећа "Аутопутеви Републике Српске", током које ће бити представљен нови визуелни идентитет, односно лого и интернет страница ове фирме.
Осим руководства предузећа, предвођеног вршиоцем дужности директора "Аутопутева Српске" Радованом Вишковићем, свечаности у хотелу "Босна" присуствују премијер Републике Српске Саво Минић, министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић и други министри, као и бројне званице из јавног, политичког и друштвеног живота.
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Вишковић је у обраћању, између осталог, рекао да је један од главних циљева ауто-путем спојити Бањалуку и Београд, што је национални интерес.
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