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Свечаност поводом обиљежавања 17 година рада "Аутопутева Републике Српске"

Аутор:

АТВ
08.06.2026 13:33

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Радован Вишковић у Бањалуци на свечаности поводом обиљежавања 17 година рада предузећа "Аутопутеви Републике Српске".
Фото: АТВ

У Бањалуци је почела свечаност поводом обиљежавања 17 година рада предузећа "Аутопутеви Републике Српске", током које ће бити представљен нови визуелни идентитет, односно лого и интернет страница ове фирме.

Осим руководства предузећа, предвођеног вршиоцем дужности директора "Аутопутева Српске" Радованом Вишковићем, свечаности у хотелу "Босна" присуствују премијер Републике Српске Саво Минић, министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић и други министри, као и бројне званице из јавног, политичког и друштвеног живота.

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Вишковић је у обраћању, између осталог, рекао да је један од главних циљева ауто-путем спојити Бањалуку и Београд, што је национални интерес.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Аутопутеви Републике Српске

Бањалука

Радован Вишковић

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