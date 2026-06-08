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Тришић Бабић: Не треба да будемо престроги према себи

Аутор:

АТВ
08.06.2026 11:47

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Ана Тришић Бабић
Фото: ЗИПАФОТО/Борислав Здриња

Ана Тришић Бабић, вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске, огласила се на Икс налогу након што је присуствовала представи "Боливуд" црногорских умјетника.

Она је у објави навела да представа не отвара само питања личних дилема, нада, очекивања, преиспитивања самокритике, већ и да конфронтира два свијета.

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"У та два пола стала су универзална, цивилизацијска питања данашњице, која нису само наша. Не треба да будемо престроги према самима себи. Нисмо најгори. А нисмо ни најбољи. У средини смо. У коју нас смјешта и театар", написала је Тришић Бабић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ана Тришић Бабић

Представа

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