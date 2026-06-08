Тришић Бабић: Не треба да будемо престроги према себи

Аутор:АТВ
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Ана Тришић Бабић, вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске, огласила се на Икс налогу након што је присуствовала представи "Боливуд" црногорских умјетника.
Она је у објави навела да представа не отвара само питања личних дилема, нада, очекивања, преиспитивања самокритике, већ и да конфронтира два свијета.
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"У та два пола стала су универзална, цивилизацијска питања данашњице, која нису само наша. Не треба да будемо престроги према самима себи. Нисмо најгори. А нисмо ни најбољи. У средини смо. У коју нас смјешта и театар", написала је Тришић Бабић.
Црногорски умјетници, "Боливудом", који смо гледали синоћ, не интригирају само наше властите дилеме, надања, очекивања, преиспитивања, самокритику, него конфронтирају два свијета. У та два пола стала су универзална, цивилизацијска питања данашњице, која нису само наша. — Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) June 8, 2026
Не… pic.twitter.com/UuKlLbLDgk
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