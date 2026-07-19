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Минић: Барски комплекс Тишина - једно од највреднијих природних богатстава уз Саву

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 18:19

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Саво Минић у комплексу Тишина
Фото: Screenshot / X

Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је да је Влада одлучна да сачува мочварно-барски комплекс Тишина, једно од највреднијих природних богатстава уз Саву, са жељом да у њему уживају и генерације које долазе.

Минић, који је данас присуствовао "Фишијади" у барском комплексу Тишина код Шамца, рекао је да учесници ове манифестације уживају у доброј атмосфери, домаћим специјалитетима, али и чувају традицију и природу.

"Посебно сам срећан што смо мочварно-барски комплекс Тишина, одлуком Владе Републике Српске прогласили заштићеним стаништем", навео је Минић на "Иксу".

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Тагови :

Саво Минић

Шамац

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