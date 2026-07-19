Минић: Барски комплекс Тишина - једно од највреднијих природних богатстава уз Саву

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је да је Влада одлучна да сачува мочварно-барски комплекс Тишина, једно од највреднијих природних богатстава уз Саву, са жељом да у њему уживају и генерације које долазе.
Минић, који је данас присуствовао "Фишијади" у барском комплексу Тишина код Шамца, рекао је да учесници ове манифестације уживају у доброј атмосфери, домаћим специјалитетима, али и чувају традицију и природу.
"Посебно сам срећан што смо мочварно-барски комплекс Тишина, одлуком Владе Републике Српске прогласили заштићеним стаништем", навео је Минић на "Иксу".
Волим овакве дане кад ухватим времена да се дружим са својим Шамчанима. Фишијада у Тишини нас је окупила да уживамо у доброј атмосфери, домаћим специјалитетима али да чувамо традицију и природу.— Саво Минић (@minic_savo) July 19, 2026
Посебно сам срећан што смо мочварно-барски комплекс „Тишина“, одлуком Владе Републике… pic.twitter.com/pLthOy5Qms
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