Logo

Сузана Манчић има молбу за трудну кћерку: ''Немој, као Бога те молим...''

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 10:22

Коментари:

0
србијанска глумица водитељица ТВ лице
Фото: Instagram/Suzana Mancic

Теодора Талијан, кћерка Сузане Манчић, чека прво дијете са 23 године старијим супругом, генералом Мирославом Талијаном.

Будућа мама у поодмаклој је трудноћи и беба само што није стигла на свијет.

илу-водостај-25112025

Свијет

Најнижи водостај Дунава од 1996. године

Водитељка нестрпљиво чека да се оствари у улози баке, а за насљедницу је имала само једну жељу - да се породи у болници.

Сузана је открила да се њена ћерка припрема за прве дане мајчинства, да се едукује и чита различит садржај шта може да очекује, а интересује и кроз шта све тијело пролази у тренутку порођаја.

- Теодора је добро. Она је од ових модерних трудница, које апсолутно воде рачуна о свему, желе да буду потпуно упознате са током саме трудноће, током самог порођаја и све остало. Ја сам стара школа, са многим стварима се не слажем, рекла сам: "Само немој да се порађаш код куће, као Бога те молим", "Добро, мама, нећу". Морам да признам да смо сви веома узбуђени Њен муж наравно, нисам ја џабе рекла да ми је зет солидан - рекла је Сузана за Хyпе.

Невена Хот

Србија

Невену Хот криве за смрт кћерке: Она се огласила потресним ријечима

Имају име за сина

- Појма немам каква ћу бити бака. Долази дјечак, знамо име, али нећу да говорим све из неког сујеверја. Не знам шта ћу са дјечаком, боже мој, дјечак ће имати мајку и оца, па тек онда баку.

- Стално сам се шалила: "Нећу да будем бака, то нека буде друга бака" - рекла је она.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сузана Манчић

Пјевачица

естрада

Коментари (0)

Прочитајте више

киша невријеме лоше вријеме падавине

Друштво

Прогноза која не обећава: Ево шта најављују метеоролози

2 ч

0
Шпански репрезентативац Родри слави награду за најбољег играча турнира након финалне утакмице Свјетског првенства између Шпаније и Аргентине у Ист Радерфорду у Њу Џерзију, близу Њујорка, у недјељу, 19. јула 2026. године.

Фудбал

Родри најбољи играч Мундијала

3 ч

0
Машина за прање веша

Савјети

Трик са алуминијском фолијом чини чуда у машини: Ево шта требате урадити

3 ч

0
doktor ljekar uniforma medicina

Здравље

Симптоми који указују да имате тромб: Ако их осјетите одмах се јавите љекару

3 ч

0

Више из рубрике

Драгана Мирковић пјевачица ДМ САТ

Сцена

Драгана Мирковић хитно у сузама прекинула концерт

16 ч

0
Дара Бубамара, пјевачица

Сцена

Полиција улетјела и прекинула наступ Даре Бубамаре

17 ч

0
Скандалозан спот у Србији: Ухапшен тиктокер, сумња се на промоцију педофилије

Сцена

Скандалозан спот у Србији: Ухапшен тиктокер, сумња се на промоцију педофилије

1 д

1
Маја Маринковић

Сцена

Маја Маринковић запрепастила изјавом: "Имала сам бар 19 прекида трудноће"

1 д

0

  • Најновије

11

12

Колико зарађује љекар у Њемачкој: Објављена платна листа

11

11

Нови систем за улазак у ЕУ поново се одгађа?

10

56

Москва: Европа забринута због планова Њемачке да добије нуклеарно оружје

10

52

Јамал након освајања Мундијала тјешио Месија

10

49

Претукао сина, па покушао да га нападне ножем: Пријетио да ће скочити са крова како би избјегао хапшење

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима