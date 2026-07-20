Сузана Манчић има молбу за трудну кћерку: ''Немој, као Бога те молим...''

Аутор:АТВ редакција
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Теодора Талијан, кћерка Сузане Манчић, чека прво дијете са 23 године старијим супругом, генералом Мирославом Талијаном.
Будућа мама у поодмаклој је трудноћи и беба само што није стигла на свијет.
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Водитељка нестрпљиво чека да се оствари у улози баке, а за насљедницу је имала само једну жељу - да се породи у болници.
Сузана је открила да се њена ћерка припрема за прве дане мајчинства, да се едукује и чита различит садржај шта може да очекује, а интересује и кроз шта све тијело пролази у тренутку порођаја.
- Теодора је добро. Она је од ових модерних трудница, које апсолутно воде рачуна о свему, желе да буду потпуно упознате са током саме трудноће, током самог порођаја и све остало. Ја сам стара школа, са многим стварима се не слажем, рекла сам: "Само немој да се порађаш код куће, као Бога те молим", "Добро, мама, нећу". Морам да признам да смо сви веома узбуђени Њен муж наравно, нисам ја џабе рекла да ми је зет солидан - рекла је Сузана за Хyпе.
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- Појма немам каква ћу бити бака. Долази дјечак, знамо име, али нећу да говорим све из неког сујеверја. Не знам шта ћу са дјечаком, боже мој, дјечак ће имати мајку и оца, па тек онда баку.
- Стално сам се шалила: "Нећу да будем бака, то нека буде друга бака" - рекла је она.
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