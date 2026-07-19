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Маја Маринковић запрепастила изјавом: "Имала сам бар 19 прекида трудноће"

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 10:42

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Маја Маринковић
Фото: Youtube/Zadruga

Ријалити учесница Маја Маринковић, позната по бројним скандалима, недавно је шокирала јавност признањем о прекидима трудноће.

Она је открила:

"Годинама нисам имала границу кад су те таблете у питању. Колико сам их попила, могла сам апотеку да саградим до сада. Попила сам преко 200 таблета за дан послије и имала бар 19 прекида трудноће", шокирала је старлета својом изјавом.

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Маја се осврнула и на свој однос са оцем, Радомиром Маринковићем Такијем, признајући да је увијек радила по свом и да је нико, па ни он, није могао зауставити.

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"Увијек сам била својеглава. Ни Таки није могао да ме обузда. Нерадо причам о овоме, јер мој отац све слуша. Дио овога зна, али, наравно, не све", запрепастила је она, преноси Блиц.

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Тагови :

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