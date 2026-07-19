Нова ескалација: Америка шаље борбене авионе

Аутор:АТВ редакција
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Сједињене Америчке Државе упутиће додатне борбене авионе типа Ф-16 и Ф-35 на Блиски исток, што указује на могућност интензивирања војних удара против Ирана, објавио је данас лист "Њујорк тајмс" (НYТ), позивајући се на америчке званичнике.
Према наводима листа, амерички званичници су рекли да се борбени авиони типа Ф-16 Ратног ваздухопловства САД премјештају из Њемачке на Блиски исток.
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Истовремено, у регион се из Велике Британије пребацују и борбени авиони Ф-35, наводи њујоршки лист.
Лист додаје да Сједињене Америчке Државе у подручје Блиског истока шаљу и додатне авионе за допуну горивом у ваздуху, позивајући се на изјаве америчких званичника.
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