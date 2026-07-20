Поднесене четири кривичне пријаве против Вукоте Говедарице

Аутор:АТВ редакција
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Против начелника Гацка Вукоте Говедарице поднесене су четири кривичне пријаве, саопштио је Синиша Мандић, предсједник Скупштине општине Гацко.
"У циљу транспарентности и заштите законитости рада како Скупштине општине Гацко којом предсједавам, као и цијеле Општинске управе општине Гацко, имам потребу да се обратим саопштењем за јавност прије свега грађанима Гацка.
Наиме, увидом у бројне документе који су достављени Скупштини општине Гацко, као и достављеним одговорима од стране надлежних Одјељења Општинске управе општине Гацко, примијетио сам доста неслагања у истим, односно константно кршење закона и подзаконских прописа, који регулишу процедуре и рад локалних јединица, од стране лично Начелника општине Гацко, господина Вукоте Говедарице", навео је Мандић.
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Истиче да је, након обављених консултација са људима из струке, упознат је да се не ради о мањим повредама законских и подзаконских прописа, већ о озбиљним кривичним дјелима из области пословања, које начелник константно понавља.
"Свједоци смо да је Начелник општине у претходном периоду, прозивајући друге руководиоце Јавних установа Општине Гацко и оптужујући их за наводно незаконито пословање представљао себе као легалисту. Затрпавао је јавни простор својим изјавама и саопштењима, вјероватно са жељом да скрене пажњу са свог незаконитог пословања, али као што је и сам навео у једном од својих многих саопштења за јавност"непоштовање закона не може бити модел савјесног понашања. Незаконито присвајајући себи овлаштења, излазио је из оквира својих надлежности, ненамјенски трошио јавна средства, поступао супротно закону као послодавац, свјесним пропуштањем дужности и непоштовањем скупштинских одлука причинио финансијску штету буџету општине Гацко за текућу годину", истиче Мандић.
Додаје да су се из свега претходно наведеног, створили услови за подношење четири кривичне пријаве надлежном Тужилаштву.
"Овим путем позивам надлежне институције да испитају основану сумњу на низ неправилности из рада надлежности Начелника општине Гацко", рекао је Мандић.
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