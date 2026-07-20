Невријеме погодило Зворник: Олуја срушила стабло, кварови на мрежи

Аутор:АТВ редакција
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Невријеме праћено јаким градом и обилном кишом, које је протекле ноћи захватило подручје Зворника, проузроковало је више проблема, укључујући и кварове на електродистрибутивној мрежи.
Због краткотрајног испада чворне трафостанице у Каракају, потрошачи који се напајају са овог постројења били су без електричне енергије око 40 минута, након чега је снабдијевање успјешно успостављено.
Тренутно је без напона пет трафостаница на подручју Снагова. Екипе Теренске јединице Зворник налазе се на терену и интензивно раде на отклањању кварова, како би се у што краћем року нормализовало снабдијевање електричном енергијом за све потрошаче.
На магистралном путу Зворник–Милићи, код каменолома у Јошаници, усљед јаког вјетра оборено је дрво на коловоз. Припадници Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице Зворник одмах су по дојави изашли на терен, уклонили препреку и омогућили несметано одвијање саобраћаја.
Противградна заштита дејствовала је са 175 противградних ракета на подручју Крајине, Посавине и Подриња.
Дејствовано је јуче од 16.45 до 23.00 часа, преноси Срна.
Хроника
У судару аутомобила и електричног тротинета повријеђена једна особа
Директор Противградне превентиве Републике Српске Тихомир Дејановић рекао је Срни да би број испаљених ракета био и већи да од контроле лета није било честих забрана дејстава ракетама.
Дејановић је додао да је ово био 36. дан са дејствима од почетка сезоне одбране од града, те да је до сада испаљено 1.236 ракета.
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