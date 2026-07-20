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Шта значи ознака троугла на етикети?

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 22:50

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етикета на одјећи упутство за прање
Фото: YouTube/TextileVlog/printscreen

Колико год свакодневно прали веш, многи никада не погледају симболе на етикетама.

Сваки комад одјеће обично има до пет основних знакова, али већина људи не зна шта они представљају, а то често значи да га перемо погрешно, скраћујемо му трајање или га оштећујемо без потребе.

Шта значи ознака троугла на етикети?

Док је симбол кадице са водом прилично интуитиван и означава максималну дозвољену температуру прања, други знак редовно збуњује многе – троугао. Иако се појављује на већини етикета, мало ко зна његово значење, а управо тај знак говори све о томе да ли се смије користити избјељивач.

Празан троугао значи да је одјећу дозвољено избјељивати, прецртани троугао означава строгу забрану избјељивања, а ако се унутар троугла налазе двије дијагоналне линије или је исписано „CL“ са крстићем, дозвољено је искључиво коришћење избјељивача без хлора.

Салах Сан, руководилац маркетинга производа у бренду „Беко“, објаснио је за „Експрес“ да непознавање симбола често доводи до оштећене одјеће:

„Сви смо барем једном убацили читаву гомилу веша у машину без размишљања, али то заиста може да нашкоди одјећи. Све што треба да знамо већ пише на етикетама. Ако разумијемо симболе, избјећи ћемо грешке и осигурати да одјећа дуже изгледа добро.“

Поред троугла, етикете обично садрже и друге важне симболе. Онај за прање личи на кадицу са водом и показује на којој температури треба прати одређени комад. Бројеви означавају степене, док тачкице представљају температурне нивое: једна тачка је 30 степени Целзијуса, а шест тачака 95 степени.

Ако се уз симбол налази једна црта, одјећа се може прати и сушити у програму који њежније поступа са тканином, док двије црте означавају програм за осјетљиво прање.

Симбол пеглања изгледа као класична пегла и такође користи систем тачкица за означавање максималне температуре: једна тачка означава ниску температуру, двије средњу, а три високу. Ако је пегла прецртана, одјећа се не смије пеглати, а знак са крстићем испод ње значи да се не смије користити пара.

Симбол сушења приказан је као квадрат. Празан квадрат дозвољава сушење у машини за сушење на свим температурама, квадрат са кружићем у средини представља сушење у сушилици, док прецртани кружић значи да је то забрањено. Црна тачка у средини означава сушење без топлоте, квадрат са цртом у средини значи сушење положено равно (идеално за вуну), а квадрат са двије дијагоналне линије означава сушење у сјени.

Постоји и симбол за професионално чишћење, приказан као круг. Празан круг значи да је одјећа сигурна за хемијско чишћење, а када је прецртан, то означава да се не смије носити на хемијско чишћење.

Кључно за дуготрајност одјеће

Сан закључује да је разумијевање ових симбола кључно за дуготрајност одјеће.

„Не желите тек након прања да схватите да сте омиљени вунени џемпер уништили превисоком температуром. Ако одвојите веш према бојама и симболима његе, уштедјећете новац, вријеме и живце, а одјећа ће трајати много дуже“, поручио је он, преноси Курир

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Тагови :

етикета на одјећи

Одјећа

Температура

упутство

прање веша

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