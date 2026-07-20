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Како вам пјена за бријање може помоћи ако изгорите на сунцу: Трик који ублажава тегобе

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 12:14

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Крупни план жене која наноси спреј за сунчање по сунчаном дану поред базена.
Фото: Mikhail Nilov/Pexels

Вратимо се с плаже, истуширамо се, легнемо да одморимо, а онда кожа почне да затеже, пече и постаје све топлија. Управо тада схватимо да смо ипак претјерали с излагањем сунчевим зрацима.

Необичан савјет који је изненадио многе

Једна жена из Велике Британије, Синди Ален-Стјуарт, испричала је како је након једног дана проведеног на сунцу завршила с изразито црвеном и болном кожом на леђима, иако је користила крему за сунчање.

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Рјешење за непријатан осјећај печења није пронашла у скупим препаратима, већ у савјету своје свекрве – обичној пјени за бријање. Овај трик многе је изненадио, али управо због осјећаја хлађења може да донесе тренутно олакшање код благих опекотина.

Зашто пјена за бријање може да ублажи осјећај печења?

Када се Синди пожалила да јој кожа гори након сунчања, свекрва јој је предложила да на опечено мјесто нанесе танак слој пјене за бријање и остави је да дјелује око пола сата. Иако је у први мах била скептична, испробала је савјет и примијетила да јој је кожа постала пријатнија и мање врела.

Разлог због ког овај трик некима прија јесте састав појединих пјена за бријање. Оне могу садржавати састојке попут ментола који стварају осјећај хладноће на кожи и привремено смањују непријатан осјећај топлоте и печења.

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Важно је, међутим, знати да пјена не поправља оштећење коже изазвано сунцем – она само може да ублажи симптоме и пружи краткотрајно олакшање.

Како се користи пјена за бријање код благих опекотина?

Ако сте предуго били на сунцу и кожа вас пече, поступак је једноставан:

  • Опечено мјесто исперите хладнијом водом.
  • Кожу њежно осушите тапкањем пешкиром.
  • Нанесите танак слој пјене за бријање, без јаког утрљавања.
  • Оставите да дјелује око 30 минута.
  • Након тога исперите кожу млаком водом.

По потреби, поступак можете поновити наредног дана уколико непријатан осјећај и даље траје.

Ипак, прије него што пробате овај трик, важно је провјерити да ли вам одређени производ одговара. Ако кожа додатно пече, сврби или се појави иритација, најбоље је прекинути употребу.

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Пјена за бријање није замјена за заштиту од сунца

Иако овакви кућни трикови могу бити занимљиви када је штета већ направљена, најбољи начин да спријечите опекотине јесте добра заштита коже.

Крема са заштитним фактором, избјегавање најјачег сунца током дана и поновно наношење заштите остају најважније мјере за очување коже. Опекотине нису само пролазна непријатност – поновљена оштећења од сунца могу дугорочно утицати на здравље коже.

Посебно треба бити опрезан код дјеце, особа са свијетлом и осјетљивом кожом, као и код свих који брзо добијају црвенило након боравка на сунцу.

Када опекотине од сунца захтијевају помоћ љекара?

Благо црвенило и осјећај топлоте најчешће могу да се ублаже кућном његом, али постоје ситуације када није довољно ослонити се на трикове из кухиње или купатила.

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Ако се појаве велики пликови, јака бол, повишена температура, мучнина, вртоглавица или опекотине захватају велику површину тијела, потребно је потражити савјет љекара, преноси Аваз.

Пјена за бријање можда није оно на шта бисте прво помислили када тражите помоћ након изгарања на сунцу, али искуство појединих људи показује да једноставни трикови понекад могу донијети пријатно олакшање. Ипак, најбољи лијек за опекотине од сунца и даље остаје – превенција.

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Тагови :

сунчање

крема за сунчање

Опекотине

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