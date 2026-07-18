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Како одабрати праву величину грудњака?

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 13:34

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Грудњак
Фото: Pexels

За многе жене прави је изазов пронаћи одговарајући грудњак. Проблем често представљају нараменице које стално спадају, корпе које се одвајају од тијела или груди које при сваком покрету излазе из грудњака.

Већина то приписује истрошеном доњем вешу или лошем квалитету материјала, али стручњаци упозоравају да је прави проблем често много једноставнији – погрешно одабрана величина грудњака.

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Процјењује се да чак осам од десет жена носи грудњак који им не одговара.

Посљедице нису само естетске. Неодговарајући модел може изазвати болове у раменима и леђима, лоше држање тијела, непријатан притисак на грудни кош и осјећај нелагодности током цијелог дана.

Добар грудњак не би требало да буде комад одјеће који једва чекате да скинете чим дођете кући. Напротив, правилно одабран модел готово да се и не осјећа током ношења.

Тијело се мијења, па би требало мијењати и величину

Многе жене годинама купују исту величину, иако се тијело природно мијења.

Трудноћа, дојење, промјене тјелесне тежине, хормони и старење могу значајно утицати на облик и величину груди.

Због тога стручњаци препоручују да се мјере узму најмање једном годишње или након већих промјена тјелесне тежине.

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Мало ко зна да највећу потпору грудима не пружају нараменице, већ појас који обухвата грудни кош.

Ако је он превише лабав, готово сва тежина преноси се на рамена, што може изазвати бол и неугодно затезање.

Како да провјерите да ли вам грудњак одговара

  • Постоји неколико једноставних знакова који могу показати да ли носите одговарајућу величину.
  • Појас треба чврсто да пријања уз тијело и да остане раван преко леђа.
  • Ако се подиже или лако одваја од тијела, превелик је.
  • Жица, уколико је грудњак има, треба да прати природну линију грудног коша, без убадања и одвајања од тијела.
  • Нараменице не би смјеле да спадају нити да остављају дубоке трагове на раменима.
  • Корпе треба потпуно да обухвате груди, без прелијевања преко ивица или празног простора.
  • Приликом подизања руку, сагињања или ходања грудњак треба да остане на мјесту, без сталног намјештања.

Како правилно измјерити величину код куће

За правилно мјерење потребни су само кројачки метар и огледало.

Најбоље је да мјерење обавите у танком, непостављеном грудњаку или моделу са благом поставом.

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Прво измјерите обим испод груди. Метар поставите непосредно испод груди, благо га затегните и након издаха очитајте резултат.

Затим измјерите обим преко груди, тако што ћете метар поставити преко њиховог најширег дијела, водећи рачуна да буде потпуно раван и да није превише затегнут.

Разлика између ова два мјерења одређује величину корпе према табели произвођача.

На примјер, ако је обим испод груди 84 центиметра, а преко груди 101 центиметар, разлика износи 17 центиметара, што према појединим табелама одговара корпи Ф.

У том случају одговарајућа величина грудњака била би 75Ф.

Треба имати на уму да различити произвођачи користе различите табеле величина, па је увијек корисно провјерити њихове препоруке.

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Шта су "сестринске величине"

Чак и када правилно измјерите груди, може се догодити да једна величина готово одговара, али ипак није идеална.

У таквим случајевима могу помоћи такозване сестринске величине.

То су величине које имају исти волумен корпе, али различит обим.

На примјер:

  • 75Ц одговара 70Д
  • 75Ц одговара и 80Б

Правило је једноставно:

  • ако смањујете обим, повећајте величину корпе;
  • ако повећавате обим, смањите величину корпе.

Управо овај трик често помаже да пронађете грудњак који пристаје много боље од стандардно одабране величине, преноси Дневно.

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