Како одабрати праву величину грудњака?

Аутор:АТВ редакција
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За многе жене прави је изазов пронаћи одговарајући грудњак. Проблем често представљају нараменице које стално спадају, корпе које се одвајају од тијела или груди које при сваком покрету излазе из грудњака.
Већина то приписује истрошеном доњем вешу или лошем квалитету материјала, али стручњаци упозоравају да је прави проблем често много једноставнији – погрешно одабрана величина грудњака.
Друштво
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Процјењује се да чак осам од десет жена носи грудњак који им не одговара.
Посљедице нису само естетске. Неодговарајући модел може изазвати болове у раменима и леђима, лоше држање тијела, непријатан притисак на грудни кош и осјећај нелагодности током цијелог дана.
Добар грудњак не би требало да буде комад одјеће који једва чекате да скинете чим дођете кући. Напротив, правилно одабран модел готово да се и не осјећа током ношења.
Многе жене годинама купују исту величину, иако се тијело природно мијења.
Трудноћа, дојење, промјене тјелесне тежине, хормони и старење могу значајно утицати на облик и величину груди.
Због тога стручњаци препоручују да се мјере узму најмање једном годишње или након већих промјена тјелесне тежине.
Сцена
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Мало ко зна да највећу потпору грудима не пружају нараменице, већ појас који обухвата грудни кош.
Ако је он превише лабав, готово сва тежина преноси се на рамена, што може изазвати бол и неугодно затезање.
За правилно мјерење потребни су само кројачки метар и огледало.
Најбоље је да мјерење обавите у танком, непостављеном грудњаку или моделу са благом поставом.
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Прво измјерите обим испод груди. Метар поставите непосредно испод груди, благо га затегните и након издаха очитајте резултат.
Затим измјерите обим преко груди, тако што ћете метар поставити преко њиховог најширег дијела, водећи рачуна да буде потпуно раван и да није превише затегнут.
Разлика између ова два мјерења одређује величину корпе према табели произвођача.
На примјер, ако је обим испод груди 84 центиметра, а преко груди 101 центиметар, разлика износи 17 центиметара, што према појединим табелама одговара корпи Ф.
У том случају одговарајућа величина грудњака била би 75Ф.
Треба имати на уму да различити произвођачи користе различите табеле величина, па је увијек корисно провјерити њихове препоруке.
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Чак и када правилно измјерите груди, може се догодити да једна величина готово одговара, али ипак није идеална.
У таквим случајевима могу помоћи такозване сестринске величине.
То су величине које имају исти волумен корпе, али различит обим.
На примјер:
Правило је једноставно:
Управо овај трик често помаже да пронађете грудњак који пристаје много боље од стандардно одабране величине, преноси Дневно.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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