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Како да заштитите дом од лопова док сте на одмору: На ово посебно обратите пажњу

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 22:00

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Како да заштитите дом од лопова док сте на одмору: На ово посебно обратите пажњу
Фото: Pixabay

Сезона годишњих одмора је у пуном јеку, а са одморима кренула и је и сезона провала у куће и станове.

Организоване групе лопова обилазе зграде и насеља, провјеравају да ли има некога код куће, прате да ли се редовно празне сандучићи или се пошта гомила, остављају непримјетна обиљежја на вратима или на зиду поред, а неријетко прате и објаве на друштвеним мрежама како би сазнали кад је неко на плажи и да им је пут отворен.

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Јавност су претходних дана узнемирили случајеви обијања домова, међу којима је и снимак из Котежа на ком се види мушкарац како обилази зграду и покушава да пронађе начин да уђе у станове, као и видео из Миријева на ком је забиљежен провалник који улази у двориште једне куће.

Милоје Ћировић, припадник МУП у пензији, каже да иза оваквих провала најчешће стоје специјализоване групе које циљано бирају тренутак када у објектима нема никога.

- Најчешће бирају тренутак када су станови, куће или викендице незаштићени, тј. када власници нису присутни. Данас постоје различити начини заштите, попут видео-надзора, блиндираних врата, квалитетне столарије и других безбједносних система који могу да отежају посао провалницима - рекао је Ћировић на Курир телевизији.

Он упозорава да грађани често несвјесно олакшавају посао лоповима.

- Људи оду на одмор и одмах на друштвеним мрежама објављују гдје се налазе, фотографије с плаже и колико ће дуго бити одсутни. Тиме практично обавјештавају свакога да им је стан празан и остављају отворен позив онима који вребају прилику - навео је Ћировић.

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На опрез је прошле недјеље апеловало и Министарство унутрашњих послова Србије, које је грађанима препоручило да фотографије с љетовања објављују тек по повратку кући како не би откривали да у дому нема никога.

Из МУП такође савјетују да се у случају уочавања сумњивих особа или неуобичајених активности у комшилуку одмах позове полиција.

Слободан Јанковић из Струковног удружења сектора безбједности за Курир објашњава да провалници имају читав низ метода којима процењују да ли је стан или кућа погодна мета.

- Најпре провјеравају поштанско сандуче. Ако је препуно рачуна, реклама и поште, то им је јасан знак да нико дуже вријеме није долазио. Код кућа и викендица гледају да ли се спуштају ролетне, помјерају завјесе или је трава покошена. Све то говори да ли неко борави у објекту - каже за Курир Јанковић.

Према његовим ријечима, и даље се користе старе, али ефикасне методе означавања станова.

- Дешава се да на врата залијепе парче селотејпа или мали папирић, па послије неколико дана провјере да ли је неко то уклонио. Поједини остављају и посебне симболе на вратима или интерфону како би означили потенцијалну мету другим члановима групе - објашњава он.

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Јанковић додаје да су и провалници искористили напредак технологије.

- Данас користе мале камере с батеријама које могу да раде и до седам дана како би пратили да ли неко улази у објекат или излази из њега. Када је ријеч о заштити, препорука је да врата имају више система закључавања, јер провалници често одустану већ послије другог неуспјелог покушаја обијања. Видео-надзор је користан за идентификацију, док паметни системи омогућавају да на даљину спустите ролетне, укључите телевизор или свјетло и тако оставите утисак да је неко код куће. За све то можете и задужити особу од повјерења и тиме одвратити провалнике.

Шест система заштите

- Прије него што напустите дом, закључајте сва врата и прозоре

- Замолите комшије да повремено обиђу стан или кућу

- Вриједне ствари склоните на сигурно мјесто

- Фотографије са одмора објавите тек након повратка

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Како лопови типују станове

- Обиљежавају станове кредом, фломастером или симболима на зиду или интерфону који су препознатљиви криминалним групама

- Прате објаве на друштвеним мрежама јер људи објављују фотографије и локације са одмора

- Посматрају да ли су константно затворени прозори са спуштеним ролетнама и да ли увече има свјетла

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Изузетно важно: Цивилна заштита издала упутства за грађане

- Ако папири или рекламе у сандучићу или на вратима остану неуклоњени више дана, то је знак да је домаћин одсутан

- Зрнца стиропора, селотејп или конац на вратима су ситни маркери који показују да врата нису отварана

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Тагови :

Лопов

Крађа

Љетовање

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