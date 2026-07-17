Изузетно важно: Цивилна заштита издала упутства за грађане

Аутор:АТВ редакција
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Управа цивилне заштите Западнохерцеговачког кантона објавила је важна упутства грађанима за сигурније понашање током топлотног таласа и периода изразито високих температура.
Грађанима се препоручује редовно уношење довољне количине течности, првенствено негазиране воде или нискокалоричних напитака без кофеина, алкохола и шећера. Важно је пити током цијелог дана, а не тек када се појави осјећај жеђи.
Стил
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Препоручује се да једете више мањих и лаганијих оброка богатих свјежим поврћем и воћем те избјегавати масну и јако зачињену храну.
Тијело треба расхлађивати туширањем или купањем у млакој води, а могу помоћи и хладне облоге. Такође се препоручује избјегавање тежих физичких напора.
Током ноћи просторије се могу расхладити отварањем прозора или подизањем ролетни, док их дању треба затворити, посебно ако су окренути према сунцу. Препоручује се и искључивање непотребне расвјете.
Уколико се користи клима-уређај, врата и прозори требају бити затворени, а температуру не би требало поставити више од седам степени Целзијуса ниже од спољашње.
Здравље
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Према упутствима, собну температуру током дана требало би одржавати испод 32 степена, а ноћу испод 24 степена.
Ако је некоме у близини позлило, потребно га је премјестити у хлад, расхладити облогама и осигурати струјање ваздуха те позвати хитну медицинску помоћ.
Грађанима се савјетује да избјегавају боравак на отвореном између 10:00 и 17:00 сати.
Они који раде или тренирају на отвореном требали би правити чешће паузе у хладу и уносити више течности, приближно чашу и по сваких 30 минута.
Економија
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При изласку се препоручује прозрачна и свијетла одјећа, заштита главе шеширом или капом те ношење сунчаних наочара. Потребно је кретати се у хладу и са собом понијети воду.
Дјеца и кућни љубимци не смију се остављати сами на сунцу, а посебно не у возилима.
Особе нарушеног здравља које користе лијекове требале би се, појаве ли се потешкоће током топлотног таласа, обратити породичном доктору или апотекару.
Друштво
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Топлотни талас може изазвати озбиљне здравствене потешкоће попут сунчанице, грчева, исцрпљености, црвенила коже и топлотног удара.
Из Управе цивилне заштите позвали су грађане да обрате пажњу на особе у својој близини, посебно на старије, болесне, дјецу и друге рањиве групе.
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