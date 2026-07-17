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Изузетно важно: Цивилна заштита издала упутства за грађане

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 20:43

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Изузетно важно: Цивилна заштита издала упутства за грађане

Управа цивилне заштите Западнохерцеговачког кантона објавила је важна упутства грађанима за сигурније понашање током топлотног таласа и периода изразито високих температура.

Грађанима се препоручује редовно уношење довољне количине течности, првенствено негазиране воде или нискокалоричних напитака без кофеина, алкохола и шећера. Важно је пити током цијелог дана, а не тек када се појави осјећај жеђи.

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Препоручује се да једете више мањих и лаганијих оброка богатих свјежим поврћем и воћем те избјегавати масну и јако зачињену храну.

Како расхладити затворени простор?

Тијело треба расхлађивати туширањем или купањем у млакој води, а могу помоћи и хладне облоге. Такође се препоручује избјегавање тежих физичких напора.

Током ноћи просторије се могу расхладити отварањем прозора или подизањем ролетни, док их дању треба затворити, посебно ако су окренути према сунцу. Препоручује се и искључивање непотребне расвјете.

Уколико се користи клима-уређај, врата и прозори требају бити затворени, а температуру не би требало поставити више од седам степени Целзијуса ниже од спољашње.

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Према упутствима, собну температуру током дана требало би одржавати испод 32 степена, а ноћу испод 24 степена.

Ако је некоме у близини позлило, потребно га је премјестити у хлад, расхладити облогама и осигурати струјање ваздуха те позвати хитну медицинску помоћ.

Избјегавати сунце између 10:00 и 17:00 сати

Грађанима се савјетује да избјегавају боравак на отвореном између 10:00 и 17:00 сати.

Они који раде или тренирају на отвореном требали би правити чешће паузе у хладу и уносити више течности, приближно чашу и по сваких 30 минута.

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При изласку се препоручује прозрачна и свијетла одјећа, заштита главе шеширом или капом те ношење сунчаних наочара. Потребно је кретати се у хладу и са собом понијети воду.

Дјеца и кућни љубимци не смију се остављати сами на сунцу, а посебно не у возилима.

Посебан опрез за хроничне болеснике и старије особе

Особе нарушеног здравља које користе лијекове требале би се, појаве ли се потешкоће током топлотног таласа, обратити породичном доктору или апотекару.

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Топлотни талас може изазвати озбиљне здравствене потешкоће попут сунчанице, грчева, исцрпљености, црвенила коже и топлотног удара.

Из Управе цивилне заштите позвали су грађане да обрате пажњу на особе у својој близини, посебно на старије, болесне, дјецу и друге рањиве групе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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врућина

топлотни талас

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