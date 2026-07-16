Дијете завршило у болници због цвијета из парка

Аутор:АТВ редакција
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Оно што је требало да буде безбрижна породична шетња претворило се у драматично искуство за једну мајку четворо дјеце, која је сада одлучила да јавно упозори друге родитеље на опасност коју крије биљка коју свакодневно виђамо у парковима и двориштима.
Ријеч је о рододендрону, украсној биљци која својим раскошним цвјетовима привлачи пажњу, нарочито најмлађих.
Иако изгледа потпуно безазлено, стручњаци упозоравају да сви дијелови ове биљке садрже отровне материје које могу изазвати озбиљне здравствене проблеме ако се прогутају.
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Мајка по имену Дејзи испричала је да је њена кћеркица Вини током шетње у парку одгризла врх цвијета рододендрона, не слутећи да би то могло да представља озбиљну опасност.
"Обично не говорим јавно о одласцима своје дјеце у болницу, али се надам да ће ово искуство помоћи другим родитељима. Током шетње Вини је одгризла врх цвијета рододендрона. Ове биљке су веома честе у парковима и баштама и прелијепо изгледају, али ако их дијете или кућни љубимац прогутају, потребно је одмах потражити медицинску помоћ", написала је она на друштвеним мрежама.
Породица је успјела да дјевојчицу одведе у болницу у року од сат времена. Љекари су јој дали медицински активни угаљ како би спријечили апсорпцију отровних материја, након чега је шест сати провела под надзором у болници. По отпусту је још 24 сата била под пажљивим праћењем код куће.
Према наводима медицинских стручњака, рододендрон садржи грајанотоксине, супстанце које могу негативно да утичу на нервни и кардиоваскуларни систем.
Тровање овом биљком може изазвати:
У тежим случајевима могу се јавити озбиљни поремећаји срчаног ритма, због чега је неопходна хитна медицинска помоћ.
Након свега што је њена породица прошла, Дејзи је упутила апел свим родитељима да не потцјењују ситуације у којима дијете стави у уста непознату биљку.
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"Молим вас, будите посебно опрезни и увијек провјерите о којој се биљци ради ако примијетите да је дијете нешто појело", поручила је.
Њена објава изазвала је бројне реакције на друштвеним мрежама, а многи родитељи признали су да нису знали да рододендрон може бити отрован.
“Драго ми је да је дјевојчица добро. Страшно је када схватите да је дијете појело нешто што може бити опасно”, написала је једна корисница, док је друга додала: “Нисам имала појма да је ова биљка отровна. Хвала што сте подијелили своје искуство".
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Уколико посумњате да је дијете прогутало дио непознате или потенцијално отровне биљке, или примијетите симптоме попут повраћања, вртоглавице, поспаности или неправилног рада срца, одмах се обратите најближој здравственој установи или позовите Хитну помоћ.
Стручњаци упозоравају да у таквим ситуацијама не треба чекати да симптоми прођу сами, јер брза реакција може бити од пресудног значаја.
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