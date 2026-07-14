Ово воће је најбољи избор током врелих љетних дана: Одлично хидрира организам

Аутор:АТВ редакција
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Организам током врелих љетних дана губи више течности него иначе. Због тога је у том периоду правилна хидратација најважнија.
Чаша воде и даље је најбољи избор, али одређене врсте воћа могу да помогну да лакше поднесете високе температуре. Осим што садрже велику количину воде, богате су витаминима, минералима и влакнима, па доприносе бољој хидратацији организма.
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Нутриционисти истичу да воће не може да замијени унос воде, али може бити одличан савезник током љета, посебно када немате апетит за обилне оброке.
Мало која намирница асоцира на љето као лубеница. Више од 90 одсто њеног састава чини вода, због чега је један од најбољих избора за освјежење током врелих љетних дана.
Најукуснија је када је добро расхлађена, а можете је јести саму, додати у воћну салату или комбиновати са фетом и листићима свјеже нане за лаган љетни оброк. Прије сјечења обавезно оперите кору, а остатак лубенице чувајте у фрижидеру.
Осим што освјежава, диња је лагана и природно слатка, па је одличан избор за десерт или ужину између оброка. Можете је додати у смути, воћну салату или јогурт, а одлична је и као основа за домаћи сорбе. Као и код лубенице, важно је да кору оперете прије сјечења како бисте спречили пренос бактерија на јестиви дио плода.
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Брескве су практичан избор јер их лако можете понијети са собом на посао, плажу или излет. Најукусније су када се једу свјеже, али се одлично слажу и са овсеним пахуљицама, јогуртом или лаганим салатама. Занимљиво је да кратко печење на роштиљу додатно истиче њихову природну слаткоћу. Када потпуно сазру, најбоље их је чувати у фрижидеру.
Малине, боровнице, купине и јагоде прави су савезници током врелих љетних дана. Укусне су саме, али и као додатак јогурту, свјежем сиру или овсеним пахуљицама за лаган и освјежавајући доручак. Неколико бобица можете убацити и у чашу хладне воде како бисте добили освјежавајући напитак са благом воћном аромом. Пошто су веома осјетљиве, најбоље је да их оперете непосредно прије конзумирања.
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Иако их многи повезују са зимом, цитруси могу бити право освјежење и током љета, нарочито када су добро расхлађени. Стручњаци препоручују да поједете цијели плод умјесто да пијете само цијеђени сок, јер ћете тако унијети више влакана и дуже остати сити. Ипак, са грејпом треба бити опрезан. Познато је да може да утиче на дејство појединих лијекова, па би особе које редовно узимају терапију требало да се посавјетују са љекаром или фармацеутом прије него што га често уврсте у исхрану.
(ЖенаБлиц)
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