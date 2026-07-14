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Три знака не треба игнорисати: "Витамин сунца" може да вам недостаје иако је љето

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 15:06

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Три знака не треба игнорисати: "Витамин сунца" може да вам недостаје иако је љето
Фото: Natallia/Pexels

Многи током љета вјерују да је недостатак витамина Д немогућ јер проводе више времена напољу и изложени су сунчевим зрацима. Ипак, стварност је другачија – чак и у најтоплијим мјесецима ниво овог важног витамина може бити низак.

Разлози могу бити различити: боравак углавном у затвореном простору, коришћење заштите од сунца, од‌јећа која прекрива кожу, али и способност организма да ствара витамин Д.

Витамин Д често називају "витамином сунца", али његова улога у организму далеко превазилази здравље костију. Он учествује у одржавању нормалне функције мишића, имуног система и апсорпцији калцијума, па његов недостатак може да се одрази на начин на који се осјећамо сваког дана.

Зашто можете имати мањак витамина Д и током љета?

Сунчева свјетлост јесте један од главних извора витамина Д, али само излагање сунцу не значи аутоматски да га тијело производи довољно. На стварање витамина Д утичу бројни фактори, укључујући вријеме проведено на сунцу, површину коже која је изложена, животну доб и географски положај.

Такође, многи људи највећи дио дана проводе у канцеларијама, аутомобилима или затвореним просторијама, док викенд боравак на сунцу понекад није довољан да надокнади недостатак.

1. Стални умор

Ако се и током љета осјећате исцрпљено, тешко се разбуђујете или имате утисак да вам недостаје снаге за свакодневне активности, један од могућих разлога може бити низак ниво витамина Д.

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Иако умор може имати много узрока, истраживања повезују недостатак овог витамина са осјећајем хроничне исцрпљености. Организам тада може теже да одржава нормалне функције, што се код неких људи испољава као мањак енергије и осјећај слабости.

2. Болови у мишићима, костима или леђима

Необјашњиви болови у тијелу, осјећај тежине у мишићима или нелагодност у костима могу бити још један знак да организму недостаје витамин Д.

Овај витамин има важну улогу у коришћењу калцијума и очувању здравља костију, а његов недостатак може бити повезан са боловима у костима, слабошћу мишића и грчевима.

Посебно треба обратити пажњу ако се осјећај слабости јавља без јасног разлога или ако примијетите да вам уобичајене физичке активности постају напорније него раније.

3. Промјене расположења и осјећај „пада енергије“

Витамин Д није важан само за тијело – повезује се и са функцијом нервног система. Код неких људи низак ниво овог витамина може бити праћен промјенама расположења, мањком мотивације и осјећајем психичког умора.

Ако примијетите да сте током периода када би требало да имате више енергије због лијепог времена заправо безвољни и нерасположени, разговор са љекаром и провјера нивоа витамина Д могу бити корисни.

Како провјерити да ли вам недостаје витамин Д?

Једини поуздан начин да се утврди ниво витамина Д јесте анализа крви. Многи људи немају јасне симптоме, па се недостатак често открије тек када се уради лабораторијска провјера.

Стручњаци савјетују да се не узимају високе дозе суплемената без претходног савјетовања са љекаром, јер потребе зависе од здравственог стања, година и постојећег нивоа витамина Д.

(НовостиМагазин)

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Тагови :

витамини

здравље

љето

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