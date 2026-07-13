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Научници открили колико треба да траје поподневно дријемање

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 20:27

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спавање сановник баба Ванга
Фото: Pexel/ Kampus Production

Научна истраживања препоручују кратак сан током дана како бисте боље обавили поподневне задатке и повећали продуктивност.

Тако да, дријемка је одличан начин да повратите енергију док не поправите распоред спавања.

Како "правилно" дријемати?

- Када спавате дуже од 30 минута, теже је да се разбудите, углавном тада имате осјећај омамљености у односу на буђење из лакшег сна - говори др Сафиа Кан, специјалиста за поремећаје спавања.

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Дакле, према савјету стручњака дријемка треба да буде кратка, односно да не траје дуже од 30 минута. Кан наглашава да вам није потребна снажна дријемка да бисте нормално функционисали ако имате здрав распоред спавања, али је и у том случају то повремено корисно.

Сматра се да је најбоље вроијеме за спавање током дана, или у току јутра, или рано поподне, јер нас циркадијални ритмови чине склонијим дубоком сну касније током дана. Такође, претходно треба избјегавати кофеин, шећер и масну храну.

(НовостиМагазин)

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Тагови :

Спавање

дријемање

здравље

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