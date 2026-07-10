Neuroth: Зашто је слушање на оба уха кључно за бистар ум и квалитетан живот

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ПР
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Способност мозга да звук обрађује истовремено из оба уха – није луксуз, већ темељ јасног разумијевања говора, оријентације у простору и очувања когнитивног здравља.
Стручњаци упозоравају: када је оштећење слуха присутно на оба уха, рјешење треба тражити за оба уха. Многи од нас прво примјете да нешто није у реду са слухом када почну да "измишљају" ријечи у разговору за столом, када морају да замоле саговорника да понови реченицу, или када телевизор одједном постане "прегласан" за остатак породице. Ако вам је ово познато, или имате некога код куће ко пролази кроз исто, вриједи разумјети зашто слух никад није прича само о једном уху.
Наш мозак је дизајниран да прима звук из два извора истовремено - из лијевог и десног уха - и да те двије информације спаја у једну јасну, просторно оријентисану слику звука. Овај процес зове се бинаурално слушање и он је тај који нам помаже да пратимо разговор и када је бучно око нас. Захваљујући њему препознајемо откуда долази звук и доживљавамо га природно, у свој његовој дубини. Када је слух ослабљен само на једном уху и остане нелијечен, или када особа носи само један слушни апарат док јој је слух оштећен на оба уха, мозак губи ту равнотежу. Особе које чују на оба уха мање се замарају током разговора, лакше прате конверзацију када је више саговорника, остају концентрисаније током дана и осјећају већу сигурност у комуникацији са другима.
Оно што многи не знају јесте да наглухост, ако се не третира на прави начин, тражи додатни напор од мозга. Особе које су наглухе троше више енергије на слушање, а та енергија се узима од других когнитивних функција – оних истих функција које користимо за памћење, концентрацију и сналажење у свакодневним ситуацијама. То објашњава зашто се многи људи са оштећеним слухом осјећају уморно и исцрпљено након породичног ручка или дужег телефонског разговора – њихов мозак је цијело вријеме "радио прековремено" да би склопио оно што чује.
Управо због тога лијечење губитка слуха на оба уха – када је оштећење присутно на оба уха – није само питање удобности, већ питање колико енергије и менталне јасноће особа има на располагању за остатак дана.
Ова веза између слуха и мозга није само искуствена, већ и научно потврђена. Највећа студија овог типа до данас, спроведена на Универзитету Јужне Данске, показала је да особе са тежим губитком слуха имају до 20% већи ризик од деменције у односу на оне који нормално чују. Истраживање је такође показало да је ризик од деменције био 20% већи код особа с губитком слуха које нису носиле слушни апарат, у поређењу са особама нормалног слуха – а само 6% код оних који су користили слушни апарат, што потврђује да правовремено и адекватно кориштење слушних апарата може одгодити или спријечити развој деменције.
Ако сте примијетили прве знаке слабљења слуха код себе, или живите са особом којој је тешко да прати разговор у породичном окружењу, важно је знати да рјешење ријетко лежи у "само једном апарату". Ако је губитак слуха присутан на оба уха, само два слушна апарата која заједно раде као што мозак природно ради – може вратити осјећај сигурности, лакшег разумијевања и мање замора. Због тога Neuroth тренутно нуди 10% попуста на други слушни апарат,уз истовремену куповину два слушна апарата, чиме бинаурално рјешење постаје приступачније свима којима је потребно.
Neuroth је аустријски лидер на пољу слуха и слушних апарата већ 119 година, који у Босни и Херцеговини послује на 13 локација. Провјера слуха и савјетовање са слушним акустичарима у Neuroth слушним центрима су потпуно бесплатни. Тестирање слуха обавља се у специјално дизајнираним слушним кабинама на аудиометрима најновије генерације, траје око 60 минута и потпуно је безболно, а могуће га је заказати путем бесплатне инфо линије 0800 3 0607 или на сајту neuroth.com. Слушни апарати могу се бесплатно испробати до 14 дана, уз могућност плаћања на рате. За кориснике који се одлуче на куповину два слушна апарата истовремено, актуелан је попуст од 10% на други апарат.
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