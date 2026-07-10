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Права цијена никотинског задовољства: Шта се заиста дешава плућима након вејпа?

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 11:11

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Električna cigareta, vejp, pušač
Фото: Pixabay

Многи корисници електронских цигарета вјерују да је вејп „безбједнија алтернатива” класичним цигаретама.

Али док се дугорочне посљедице још увијек проучавају, све је више доказа да удисање аеросола из електронских цигарета није без ризика. Од упалних процеса у плућима до озбиљних повреда дисајног система, истраживачи упозоравају да посљедице можда не долазе одмах, већ се могу појавити тек након година.

Иако је тачно да електронске цигарете углавном излажу кориснике мањем броју штетних материја него традиционалне цигарете, стручњаци упозоравају да то не значи да су безопасне.

Шта се заправо налази у пари из електронских цигарета

За разлику од обичних цигарета које сагоријевају дуван, електронске цигарете загријавају течност која најчешће садржи никотин, пропилен гликол, биљни глицерин и различите ароме.

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Међутим, током загријавања настају и нове хемијске супстанце.

Како наводи амерички Центар за контролу и превенцију болести (ЦДЦ), аеросол из електронских цигарета може да садржи никотин, ултрафине честице, тешке метале попут никла, олова и калаја, као и супстанце које могу иритирати плућа.

Никотин додатно ствара проблем, јер изазива зависност и може утицати на развој мозга код младих људи, посебно дијелове повезане са пажњом, учењем и контролом импулса.

Једна од највећих заблуда јесте да је оно што излази из вејпа само безазлена водена пара. Научници истичу да је заправо ријеч о аеросолу, мјешавини ситних честица и хемикалија које доспијевају дубоко у плућно ткиво.

Студија објављена у часопису Америцан Јоурнал оф Превентиве Медицине показује да корисници електронских цигарета имају повећан ризик од респираторних проблема, укључујући симптоме попут кашља, отежаног дисања и појаве звиждања у грудима.

Оштећење дисајних путева

Истраживања посљедњих година указују да вејп може да изазове промјене у имуном одговору плућа.

Студија објављена у часопису Америцан Јоурнал оф Physiology показала је да аеросол електронских цигарета утиче на ћелије које облажу дисајне путеве и подстиче упалне процесе.

Научници посебно проучавају како дуготрајно излагање може да утиче на способност плућа да се бране од инфекција и да нормално обављају своју функцију.

ЕВАЛИ – озбиљна повреда плућа повезана са вејпом

Један од најдраматичнијих примјера ризика јесте појава позната као ЕВАЛИ (енгл. e-cigarette ор вапинг продуцт use-associated лунг injury), повреда плућа повезана са коришћењем електронских цигарета или производа за вејп.

Током 2019. године у Сједињеним Америчким Државама забиљежена је епидемија ових случајева, нарочито међу корисницима илегалних производа са THC-om. Пацијенти су имали симптоме попут отежаног дисања, бола у грудима, кашља, повишене температуре и мучнине, а неки су завршили на интензивној њези.

Према подацима ЦДЦ-а, хиљаде људи биле су погођене овим синдромом, а као један од главних фактора ризика повезиван је витамин Е ацетат, састојак који се често налазио у илегалним течностима за вејп.

Да ли је вејп ипак мање штетан од цигарета?

Ово питање изазива много расправа међу стручњацима.

Бројне здравствене организације сматрају да су електронске цигарете мање штетна алтернатива за одрасле пушаче који потпуно пређу са класичних цигарета на вејп. Разлог је што нема сагоријевања дувана, процеса током којег настаје велики број канцерогених материја.

Међутим, стручњаци упозоравају да поређење „мање штетно” не значи „без ризика”.

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Посебан проблем представља чињеница да велики број младих који никада нису пушили почиње управо са вејпом, чиме могу да развију зависност од никотина.

Електронске цигарете нису довољно дуго на тржишту да би научници могли у потпуности да процијене све посљедице коришћења током 20 или 30 година.

Права „цијена” вејпа можда се неће вид‌јети одмах, већ тек када генерације дугогодишњих корисника остаре. Како истраживачи све чешће наглашавају, питање није само да ли је вејп бољи од цигарете? Право питање гласи: да ли је неколико секунди никотинског задовољства вриједно ризика за једина плућа која ћемо икада имати, пише Политика.

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Тагови :

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пушење

цигарете

здравље

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