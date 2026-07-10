Пријетње на сахрани Хамнеија: "Хеј, Трамп, убићемо те"

Аутор:АТВ редакција
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Сахрана иранског врховног вође Алија Хамнеија (Али Кхаменеи) окупила је велики број људи, а током погребних церемонија појавили су се транспаренти с пријетњама америчком предсједнику Доналду Трампу.
На завршним церемонијама у Машхаду, гдје је Хамнеи сахрањен у комплексу светилишта Имама Резе, окупљени су носили транспаренте с порукама попут: "Убијте Трампа", "Хеј, Трампе, убићемо те" и "Биће крви". На појединим транспарентима налазила се и фотографија америчког предсједника.
Према снимцима објављеним на друштвеним мрежама, исте поруке биле су истакнуте и на појединим зградама у Машхаду, док су окупљени скандирали и “Смрт Америци”, преноси Индекс.
Трамп: “Ја сам број један на иранској листи за убиство”
Све се дешава у тренутку када амерички званичници већ дуже упозоравају да је Трамп једна од главних мета иранских пријетњи.
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Раније ове седмице појавиле су се информације да је предсједник из безбједносних разлога промијенио предсједнички авион због могућих пријетњи из Ирана.
“Ја сам број један на иранској листи за убиство”, рекао је Трамп одговарајући на питање новинара да ли је промјена авиона повезана с безбједносним ризицима.
Хамнеи, који је имао 86 година, убијен је 28. фебруара, чиме је окончана његова више од три деценије дуга владавина на челу Исламске Републике Иран.
Сједињене Америчке Државе и Израел раније су извели нападе на Иран, у којима је, према наводима, убијен Хамнеи. Ти напади услиједили су након дугогодишњих оптужби Вашингтона и његових савезника да Иран развија спорни нуклеарни програм и пружа подршку организацијама које сматрају терористичким.
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