Србин умало испао из авиона током лета: Пукао прозор, путници га вукли назад

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Србије (61) повријеђен је током лета компаније "Рајанер" са солунског аеродрома "Македонија" за Минхен, након што је током лета пукао прозор авиона и дошло до декомпресије кабине, објавила је Прототема.
Према наводима путника, након пуцања прозора дошло је до наглог пада притиска у кабини, а сапутници су покушали да задрже мушкарца који је седео поред оштећеног прозора да не излети кроз отвор.
Како је пренио Катимерини, током спуштања авиона, дио оштећеног мотора се наводно одвојио и ударио у прозор кабине. Званичници су рекли да инцидент није укључивао никакво оштећење трупа авиона. Пилот је променио курс и вратио авион на аеродром у Солуну, гдје су путници искрцани.
Повријеђени мушкарац је у шоку и превезен возилом хитне помоћи у болницу у Солуну због повреде врата и опекотина насталих због трења.
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Како преносе очевици за "Радио Солун", тело човјека било је скоро до рамена изван авиона, али га је спасио сигурносни појас, као и путници који су седели до њега и вукли га назад.
Према доступним информацијама, он је био свјестан и у току су љекарски прегледи. Медији наводе и да је трудница која се налазила на истом лету превезена у болницу у Солуну.
Председник грчког синдиката запослених у јавном здравству ПОЕДИН Михалис Јанакос рекао је да је избегнута трагедија и навео да су путници успели да увуку мушкарца назад у кабину уз помоћ његове супруге и других путника, преноси Информер.
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