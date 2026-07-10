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Ухапшен због пријетњи начелнику општине Брод

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 10:14

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Ухапшен због пријетњи начелнику општине Брод
Фото: АТВ

Полицијски службеници ПС Брод ухапсили су В.В. из тог града због сумње да је упућивао пријетње начелнику општине Брод Милану Зечевићу и његовој породици.

У ПУ Добој наводе да је В.В. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело угрожавање сигурности.

”За В.В. постоји основ сумње да је у протеклом периоду начелнику општине Брод, као и члановима његове породице, упућивало пријетње по живот и тијело. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој”, наводе у ПУ Добој.

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Тагови :

Милан Зечевић

пријетња

Пријетње смрћу

хапшење

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