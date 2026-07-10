Нови успјех УКЦ-а Српске: Изведене прве периферне атеректомије у БиХ

Аутор:Стеван Лулић
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Универзитетски клинички центар Републике Српске постигао је нови успјех изводећи, први у БиХ, периферне атеректомија код три пацијента који испуњавају медицинске индикације за овај вид лијечења
Периферна атеректомија представља минимално инвазивну методу лијечења пацијената са периферном артеријском болешћу, нарочито код изражених калцификованих сужења крвних судова.
Примјеном специјализованог уређаја уклањају се атеросклеротски плакови, чиме се побољшава проток крви и стварају бољи услови за успјешно ендоваскуларно лијечење.
Вршилац дужности генералног директора УКЦ Републике Српске Никола Шобот, истакао је да увођење ове процедуре представља још једну потврду континуираног развоја највеће здравствене установе у Републици Српској.
"Поносни смо што је управо у УКЦ-у Републике Српске први пут у Босни и Херцеговини успјешно изведена периферна атеректомија, једна од најсавременијих ендоваскуларних процедура у лијечењу периферне артеријске болести. То је резултат континуираног улагања у знање наших љекара, савремену медицинску опрему и развој наше установе", рекао је Шобот.
Он је најавио наставак улагања у едукацију здравствених радника, развој нових медицинских процедура и набавку најсавременије опреме.
Циљ је, додаје Шобот, да се грађанима Републике Српске обезбиједи врхунска здравствена заштита и најбољи могући услови лијечења.
"Увођењем периферне атеректомије, УКЦ Републике Српске још једном потврђује своју опредијељеност ка примјени савремених медицинских достигнућа, унапређењу квалитета здравствене заштите и развоју интервентне медицине, на корист свих пацијената у Републици Српској", саопштено је из ове здравствене установе.
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