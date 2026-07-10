Како наш регион од топлотне куполе чува невидљиви штит

Аутор:АТВ редакција
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Јул се наставља са екстремним врућинама које су већ погодиле југозападну Европу, а ове недјеље ће се топлотни талас постепено ширити на сјевер и исток континента.
Јак антициклон, или такозвана топлотна купола, ојачао је изнад западне и југозападне Европе, блокирајући продор хладнијег атлантског ваздуха.
Као резултат тога, Шпанија, Португал и Француска су данима под јаким топлотним стресом. Температуре су у многим областима 10 до 15 степени више од нормалних за ово доба године, а дијелови Иберијског полуострва и јужне Француске биљеже температуре од 40 до 45 степен
Слично историјском топлотном таласу крајем јуна, ноћи не доносе право освјежење, па се такозване тропске ноћи поново биљеже у великим урбаним центрима, попут Мадрида.
Према тренутним моделима прогнозирања, топлотна купола би могла да остане стабилна још најмање недјељу дана, што значи да ће екстремни топлотни талас трајати најмање до средине јула. Тло у многим регионима је већ изузетно суво након рекордно топлог периода крајем маја и историјског топлотног таласа крајем јуна, када су оборени бројни мјесечни и апсолутни температурни рекорди.
Топлотни талас ће се постепено ширити из Француске, Шпаније и Португала на остатак западне, а затим и централне Европе у наредним данима. Топлотна купола дјелује као поклопац на лонцу: задржава топли ваздух близу тла, а ваздух који се спушта додатно га загријава. Такви услови могу бити посебно опасни за старије особе, дјецу, хронично болесне људе, раднике на отвореном и људе који живе у лоше изолованим или прегријаним просторима.
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Централна Европа, Медитеран и Балкан ће такође постајати све топлији према средини јула, док се очекују температуре од средњих до горњих тридесетих степени. Најтоплија ваздушна маса изнад јужне Италије и Балкана могла би да подигне локалне дневне максимуме на 38 до 41 степен сљедеће недјеље. Дуготрајни топлотни талас ће додатно погоршати сушу и повећати ризик од нових пожара. Метеоролози упозоравају да ће, ако се тренутни трендови наставе, топлотни стрес у већем дијелу Европе остати изражен до средине јула, пише Мондо.
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