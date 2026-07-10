Када наступе невоље, вјерници му се обраћају за помоћ: Изговорите ову молитву

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српска православна црква данас слави Светог Сампсона Странопримца, римског љекара који је помагао болеснима и сиромашнима и остао упамћен по милосрђу и исцјелитељским даровима.
Преподобни Сампсон Странопримац рођен је у богатој и знаменитој породици у старом Риму.
Тамо је изучио све свјетско знање тога времена, а посветио се нарочито медицини. Сампсон је био милосрдан и безмездан љекар, и давао је болесницима лијекове и за тијело и за душу, савјетујући свакога да испуњава прописе хришћанске вјере.
Потом се преселио у Цариград, гдје је живио у једном малом дому. Помагао је људима милостињом, утјехом, савјетом, уливајући им наду, али и дајући им тјелесну помоћ у виду лијекова.
Патријарх је чуо за високе врлине овога човјека и рукоположио га за свештеника. У то вријеме разболио се цар Јустинијан Велики, а болест је, по увјеравању свих љекара, била неизљечива. Тада се цар помоли Богу, с великим усрђем, и Бог му откри у сну да ће га Сампсон исцијелити. Тако је и било. Само што је ставио своју руку на болно мјесто, цар оздрави.
Цар му је због тога понудио огромно благо, али се Сампсон само захвалио и рекао цару: “О царе, имадох ја и злата и сребра и осталог имања, но све оставих ради Христа, да бих добио вјечна блага небеска”. Ипак, цар је инсистирао да му нешто учини, па му је Сампсон рекао да сазида један дом за убоге.
Наука и технологија
Вјештачка интелигенција Илона Маска затворила дебату: Ово је права истина
Најзад овај свети човјек, сав испуњен силом и добротом небеском, преминуо је 27. јуна 530. године. Сахрањен је у цркви Светог мученика Мокија, његовог сродника.
Према вјеровању, Сампсон се и након смрти више пута јављао онима који су га у помоћ дозивали.
Данас би вјерници требало да изговоре сљедећи тропар:
"У трпљењу твоме стекао си награду твоју, преподобни оче, непрестано пребивајући у молитвама, завољевши убоге и њима помажући. Моли се Христу Богу Сампсоне милостиви и блажени, да спасе душе наше."
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Наука и технологија
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Фудбал
10 ч0
Најновије
Тренутно на програму