САД обуставиле нападе на Иран, али могућ наставак удара

Аутор:АТВ редакција
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Америчка војска је обуставила нападе на Иран због преговора, али би могла по потреби убрзо да их настави, јавља Си-Ен-Ен, позивајући се на изворе.
Неколико званичника САД је рекло америчкој телевизији да су у току припреме за могуће нападе ако буде потребе, али да је дипломатија за сада приоритет. Према извору, САД намјерно покрећу ударе, а затим праве паузе како би избјегле ескалацију сукоба.
Раније данас, на америчком броду "Абрахам Линколн" стационираном у Арапском мору, посаде су натовариле борбене авионе наоружањем, а пилоти су вјежбали припреме за евентуалне нападе. Извори тврде и да америчка војска наводно није напала територију Ирана током ноћи, упркос извјештајима локалних медија о експлозијама у Бушеру, Конараку и Чогадаку.
У четвртак увече, Вашингтон је напао југ и сјевер Ирана. Према подацима Централне команде, војска је погодила приближно 90 мета. Према ријечима америчког предсједника Доналда Трампа, напади су били одговор на акције Техерана против комерцијалних бродова у Ормуском мореузу. Он је запријетио ескалацијом удара ако се такав инцидент понови.
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Иранско Министарство спољних послова назвало је нападе озбиљним кршењем потписаног меморандума о разумијевању. Иранска револуционарна гарда (ИРЦГ) је саопштила да је јуче покренула ракетни напад на амерички командни центар на Блиском истоку и ваздухопловну базу Ал-Азрак у Јордану.
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