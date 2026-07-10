Мухамед осваја Енглеску: Краљевска имена све мање популарна

Аутор:Стеван Лулић
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Откривена су најпопуларнија имена за бебе у Енглеској и Велсу, а Мухамед је на првом мјесту за дјечаке, док је Оливија за девојчице.
Укупно 5.957 дечака је добило име Мухамед у 2025. години, што је повећање од 4 процента у односу на годину раније – наводе подаци Канцеларије за националну статистику (ОНС).
Мухамед је на врху листе три године заредом, док је Оливија заузела прво мјесто на листи женских имена четврту годину, а име Лили се попело на друго мјесто.
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Амелија, ием које је било друго најпопуларније за дјевојчице 2024. године, пало је на треће мјесто, док је Ноа на другом мјесту код дечака, а слиједи Лео.
Од десет најпопуларнијих имена за дјечаке, оно које је забиљежило највећи успон у посљедњој деценији је Лука, које је скочило за 49 мјеста и заузело је четврто мјесто, док је Оливер, које је пало за пет мјеста, забиљежило највећи пад.
Џуд је на 14. мјесту, што је напредак од 47 мјеста у посљедњих десет година – што потенцијално указује на популарност енглеске звијезде Џуда Белингема.
Мохамед, верзија имена која садржи слово "о" умјесто "у", ушло је међу 100 најпопуларнијих мушких имена у Енглеској и Велсу прије 100 година, дебитујући на 91. мјесту 1924. године, пише "Дејли Мејл".
Његова популарност је знатно опала уочи и током Другог свјетског рата, али је почела да расте 1960-их.
Име Мухамед, са "у", први пут се пробило међу првих 100 средином 1980-их и од тада је забиљежио најбржи раст од све три верзије.
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Име значи "хвале вриједан“ или "похвалан“ и потиче од Арапске ријечи "хамад“ што значи "хвалити“ и дијели се са оснивачем ислама, пророком Мухамедом.
Растућа величина муслиманских заједница широм Велике Британије, подстакнута имиграцијом, као и популарност спортских личности попут тркача на дуге стазе Мо Фараха, фудбалера Мохамеда Салаха и покојног боксера Мухамеда Алија, вјероватно су изазвали овај пораст.
Са друге стране, популарност краљевских имена је наставила да опада. Џорџ је био седми, са 3.082 бебе, а Вилијам је био 25, Луис је био 49, а Шарлот 25.
И упркос почетном порасту популарности имена Меган након вјеридбе принца Харија и Меган Маркл 2017. године, прошле године је рођено само 12 беба са тим именом.
Претходне анализе имена за бебе показују да она сада долазе из много ширег спектра земаља и језика него што су некада била.
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Омиљена имена за бебе на прелазу миленијума била су претежно енглеског, хебрејског и латинског порекла.
Сада, двије деценије касније, италијанска, арапска, норвешка, па чак и шкотско-шпанска имена такође су на врху листе.
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