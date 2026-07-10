Андалузију погодио најразорнији пожар до сада, погинуло 12 људи

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 12 људи погинуло је у пожару у Шпанији, што су локални медији описали као "најразорнији пожар до сада" који је погодио Андалузију.
"Број жртава у разорном шумском пожару који је избио у општини Лос Гаљардос у Алмерији порастао је на 12, након што је рано јутрос потврђена смрт још шест особа", саопштила је регионална влада Андалузије, преноси Ел Паис. Влада је додала да је око 1.000 људи евакуисано из предострожности.
Неке од жртава пронађене су мртве у возилима захваћеним пламеном у једном засеоку у сусједној општини Бедар, како је саопштила Андалузијска служба за хитне случајеве. Извори из владине делегације рекли су да је број жртава пожара који је избио у четвртак само привремен.
Неколико свједока је поподне обавијестило службе за хитне случајеве да је далековод пао у близини аутопута Н-340, што је изазвало пожар, који се брзо проширио кроз оближње шумовито подручје. Тренутно, наводи Ел Паис, око 150 људи и четири ватрогасна возила раде на пожару, заједно са Медицинском јединицом за шумске пожаре, Командним тимом за шумске пожаре и јединицом Мреже за ванредне ситуације регионалне владе Андалузије.
🔥At least 12 people have died in a wildfire in #LosGallardos— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 10, 2026
🥵A sustained heatwave with temperatures of around 40C (104F) has caused #wildfires across southern #Europe. #Andalusia #Spainhttps://t.co/XZdVs4RwExpic.twitter.com/zQTIQiHXlB
📍Some of the victims were found inside…
Андалузијски министар за предсједништво, здравство и ванредне ситуације Антонио Санз изјавио је да је ово "најразорнији пожар до сада" у региону и описао је ситуацију као "невиђену трагедију". Предсједник регионалне владе Андалузије Хуан Мануел Морено рекао је у објави на друштвеним мрежама да је "сломљеног срца и разорен због страшних вијести".
Премијер Шпаније Педро Санчез рекао је да је "дубоко потресен" због последица пожара и изразио саучешће породицама шесторо погинулих, преноси Срна.
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