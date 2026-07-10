Новак скаче на АТП листи, али сада мора да уради ријетко виђену ствар

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић ће напредовати на АТП листи, а колики ће то скок бити зависи од тога да ли ће до краја турнира успјети да упише још једну, две или ниједан тријумф.
Уласком у полуфинале гдје ће играти против Јаника Синера (око 17.00 када заврше меч Александер Зверев и Артур Фери), осигурао је да у понедјељак буде најмање једну позицију боље пласиран него сада.
У случају да савлада Синера скочиће на пету позицију АТП листе, а уколико буде освојио титулу биће још једном број 4 на свијету.
Ђоковић тренутно има 3.760 бодова, а како је то исто успио да уради и прошле године није добио ни бод. Освајањем титуле би дигао до 4.960 бодова, док би са евентуалним финалом зауставио бројку на 4.260.
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Ипак, Ђоковића чека потенцијално прави пакао до освајања титуле. Да то уради морао би да савлада броја 1 и 2 на свијету (у случају да Фери не направи изненађење против Зверева).
Тиме би постао девети играч у историји који је савладао броја 1 и 2 на истом турниру и освојио титулу. Посљедњи пут се то десило на Ролан Гаросу 2015. године када је трофеј освојио Стен Вавринка, а на Вимблдону још 1991. године када је Микаел Штих срушио Стефана Едберга, па Бориса Бекера, преноси Нова.спорт.
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