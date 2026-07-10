Logo

Новак скаче на АТП листи, али сада мора да уради ријетко виђену ствар

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 08:32

Коментари:

0
Новак скаче на АТП листи, али сада мора да уради ријетко виђену ствар
Фото: Tanjug / AP / Maja Smiejkowska

Новак Ђоковић ће напредовати на АТП листи, а колики ће то скок бити зависи од тога да ли ће до краја турнира успјети да упише још једну, две или ниједан тријумф.

Уласком у полуфинале гдје ће играти против Јаника Синера (око 17.00 када заврше меч Александер Зверев и Артур Фери), осигурао је да у понедјељак буде најмање једну позицију боље пласиран него сада.

У случају да савлада Синера скочиће на пету позицију АТП листе, а уколико буде освојио титулу биће још једном број 4 на свијету.

Ђоковић тренутно има 3.760 бодова, а како је то исто успио да уради и прошле године није добио ни бод. Освајањем титуле би дигао до 4.960 бодова, док би са евентуалним финалом зауставио бројку на 4.260.

Јаник Синер и Новак Ђоковић

Тенис

Судар титана на Вимблдону: Ђоковић и Синер за велико финале

Ипак, Ђоковића чека потенцијално прави пакао до освајања титуле. Да то уради морао би да савлада броја 1 и 2 на свијету (у случају да Фери не направи изненађење против Зверева).

Тиме би постао девети играч у историји који је савладао броја 1 и 2 на истом турниру и освојио титулу. Посљедњи пут се то десило на Ролан Гаросу 2015. године када је трофеј освојио Стен Вавринка, а на Вимблдону још 1991. године када је Микаел Штих срушио Стефана Едберга, па Бориса Бекера, преноси Нова.спорт.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Новак Ђоковић

тенис

тенисер

Вимблдон 2026

Вимблдон

Коментари (0)

Више из рубрике

Иранци спремају атентат на Трампа: Појавиле се узнемирујуће тврдње

Свијет

Иранци спремају атентат на Трампа: Појавиле се узнемирујуће тврдње

2 ч

0
Британски ISAR (Међународна потрага и спасавање) фотографисани су у Карабаљеди, Ла Гваира, Венецуела, у уторак, 30. јуна 2026. године, након два снажна земљотреса.

Свијет

Катастрофа у Венецуели: И даље расте број погинулих

2 ч

0
turističke destinacije za ljeto 2026

Свијет

Мухамед осваја Енглеску: Краљевска имена све мање популарна

2 ч

0
Човек држи иранску заставу док камион са ковчезима убијеног иранског врховног вође ајатолаха Алија Хамнеија и чланова његове породице пролази кроз ожалошћене током погребне поворке у Техерану, Иран, у понејдељак, 6. јула 2026.

Свијет

Четири мјесеца након смрти покопан Али Хамнеи

2 ч

0

  • Најновије

10

37

Шест застрелина, осам прострелина: Објављени детаљи убиства Нешовића

10

36

Трагедија послије побједе Француске на Мундијалу

10

32

Храбри хаски скочио на медвједа и спасио дјечака

10

22

Општина у Српској поклања стеоне јунице

10

21

Трактор и краве су мој сан: Халанд жели живот на фарми

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима