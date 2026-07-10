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Судар титана на Вимблдону: Ђоковић и Синер за велико финале

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 07:34

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Јаник Синер и Новак Ђоковић, Аустралијан опен 2026. полуфинале
Фото: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће данас око 17.00 часова против Италијана Јаника Синера у полуфиналу Вимблдона, саопштили су данас организатори такмичења.

Дуел Ђоковића и Синера биће други на Централном терену, гдје програм од 14.30 часова отвара први меч полуфинала између Британца Артура Ферија и Александра Зверева из Њемачке.

Српски тенисер ће 15. пут играти у полуфиналу Вимблдона. Ђоковић је осми тенисер свијета, док се Синер налази на првом мјесту АТП листе.

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Српски и италијански тенисер су одиграли 11 међусобних дуела у каријери, а Синер води 6:5 у побједама.

Ђоковић и Синер су ове године одиграли само један меч и то у полуфиналу Аустралијан опена, а славио је српски тенисер 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Синер је прошле године у полуфиналу Вимблдона побиједио Ђоковића 6:3, 6:3, 6:4, а потом је у финалу надиграо Шпанца Карлоса Алкараза 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

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