Жељко Митровић пресјекао: Водитељка остала без емисије: "Истина је"

Аутор:АТВ редакција
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Водитељка Милица Кон прославила се водећи емисију "Брак на невиђено", која је стекла велику популарност међу гледаоцима, али је у једном тренутку изненада престала да се емитује.
Иако је емисија привукла велику пажњу публике и стекла бројне гледаоце, на Пинк телевизији донијета је одлука да се њено емитовање обустави.
Милица је пред камерама проговорила о томе да ли има наде да се емисија врати на мале екране.
"Истина је, за сада више не снимамо емисију. Видјећемо шта ће се дешавати. Ако Пинк буде заинтересован за наставак, ето нас поново. Ако не, припремићемо неке нове формате", рекла је Милица приликом појављивања на једном јавном догађају.
Подсјетимо, Милица Кон једном приликом привукла пажњу јавности због симпатичне ситуације која се догодила током снимања емисије.
Један од такмичара појавио се пред камерама у одијелу, а водитељка је примјетила да му је шлиц остао откопчан, па је ријешила да му помогне.
"Не знам да ли си ово намјерно оставио да бих те ја закопчала или како волиш?", рекла је Милица, а такмичар је био видно збуњен, па јој је одговорио:
"Занимљиво је када водитељка одради још неке ствари", рекао је он тада.
Иначе, Милица је раније говорила о борби са вишком килограма и промјенама кроз које је прошла како би се осјећала здравије и задовољније својим изгледом.
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Данас истиче да води рачуна о исхрани, али да себи повремено дозволи и мали предах, нарочито на путовањима.
"Осјећам се боље него икада. Доста дуго радим на томе. Осим због здравља, одлучила сам да се вратим на дјевојачку килажу и због изгледа", рекла је она недавно и открила како се храни.
"За доручак поједем омлет од два јаја, кришку здравог хљеба и салату. Ручак је увијек неко кувано јело, може бити сочиво или мусака са салатом. Вечера је салата са протеином. Омиљени специјалитет којим се почастим након дугог и напорног дана су шпагети са тартуфима", рекла је тад водитељка за "Hello".
У једном ранијем интервјуу Милица је шокирала јавност искреним признањем о периоду када се борила са вишком килограма, преноси Телеграф.
"Када сам у једном тренутку имала проблем са килажом, молила сам Марка да се разведемо. Рекла сам му: ''Молим те, Марко, да се разведемо на шест мјесеци само да смршам'. Жељела сам мало да пропатим, мало да ми не да дјецу, само да смршам. Он је на све то одговорио запрепашћено и рекао да су ми идеје ужасне, па да то не говорим јавно, али ево, сада сам рекла", испричала је Милица у емисији "Магазин ИН".
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