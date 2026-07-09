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Скупио остатке са вјенчања Тејлор Свифт у Њујорку: Продао их онлајн по невјероватној цијени

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 16:50

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Тајт енд Канзас Сити Чифса Тревис Келси (87) и Тејлор Свифт се љубе након што су Чифси побједили Сан Франциско 49ерсе у утакмици НФЛ Супербоула 58, 11. фебруара 2024. у Лас Вегасу.
Фото: Таnjug/AP Photo/John Locher, File

Њујоршки умjетник Џастин Жињак сакупио је отпатке са улица око Медисон Сквер Гардена у Њујорку на дан вjенчања Тејлор Свифт и Тревиса Келса, а потом их понудио на продају, пронашавши бројне купце.

Жињак је одлучио да искористи прилику и профитира на огромном интересовању јавности и фанова за ово вјенчање, па је понудио на продају отпад са мјеста догађаја, укључујући предмете као што су опушци цигарета и тест за овулацију, наводи Шпигел.

Вјешто обишао баријере

Жињак је на дан вјенчања, 3. јула, обишао баријере на ободу Медисон сквер гардена, гдје се одржавало вјенчање и сакупљао смеће.

Он је, између осталог, пронашао згњечене лименке, опушке цигарета, сламке за пиће, лијеви ЕрПод, чепове од флаша за воду, остатке лизалица, полицијску траку за заштитне мјере, дијелове прибора за јело и тест за овулацију за планирање трудноће.

Ко су главни купци?

Жињак је ове отпатке спаковао у мале, провидне коцке и понудио 50 комада на продају путем интернета по цијени од 25 долара (22 евра) по комаду и да их је продао све за мање од 24 сата.

Главни купци су, наводи се, углавном били обожаваоци Тејлор Свифт.

Приликом продаје он је нагласио да предмети нису били смеће са самог вјенчања, већ отпаци пронађени у близини мјеста гдје се догађај одржавао.

(телеграф)

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Тагови :

Тејлор Свифт

вјенчање

Џастин Жињак

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