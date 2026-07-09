Скупио остатке са вјенчања Тејлор Свифт у Њујорку: Продао их онлајн по невјероватној цијени

Аутор:АТВ редакција
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Њујоршки умjетник Џастин Жињак сакупио је отпатке са улица око Медисон Сквер Гардена у Њујорку на дан вjенчања Тејлор Свифт и Тревиса Келса, а потом их понудио на продају, пронашавши бројне купце.
Жињак је одлучио да искористи прилику и профитира на огромном интересовању јавности и фанова за ово вјенчање, па је понудио на продају отпад са мјеста догађаја, укључујући предмете као што су опушци цигарета и тест за овулацију, наводи Шпигел.
Жињак је на дан вјенчања, 3. јула, обишао баријере на ободу Медисон сквер гардена, гдје се одржавало вјенчање и сакупљао смеће.
Taylor Swift and Travis Kelce's wedding trash and MSG air being sold online.— TMZ (@TMZ) July 7, 2026
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Он је, између осталог, пронашао згњечене лименке, опушке цигарета, сламке за пиће, лијеви ЕрПод, чепове од флаша за воду, остатке лизалица, полицијску траку за заштитне мјере, дијелове прибора за јело и тест за овулацију за планирање трудноће.
Жињак је ове отпатке спаковао у мале, провидне коцке и понудио 50 комада на продају путем интернета по цијени од 25 долара (22 евра) по комаду и да их је продао све за мање од 24 сата.
Главни купци су, наводи се, углавном били обожаваоци Тејлор Свифт.
Приликом продаје он је нагласио да предмети нису били смеће са самог вјенчања, већ отпаци пронађени у близини мјеста гдје се догађај одржавао.
(телеграф)
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