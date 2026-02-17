"Избјегнут масакр": Албанац планирао напад на концерту Тејлор Свифт у Бечу

Извор:
Тужилаштво у Бечу је поднијело оптужницу за тероризам против "аустријској држављанина" ухваћеног у планирању терористичког напада на концерт пјевачице Тејлор Свифт а у служби тзв. Исламске државе.
Свифт је отказала сва три концерта у Аустрији у августу 2024, након што су власти у Бечу објавиле да су спријечиле терористички напад.
Тужилаштво је осумњиченог описало само као 21-годишњег становника Винер-Нојштата у близини Беча. Аустријски медији су га, међутим, одавно идентификовали као Берана Алију, чији су се родитељи доселили из Гостивара у Сјеверној Македонији.
Оптужница терети "Берана А." за покушај илегалне куповине оружја и посједовање мале количине експлозива триацетон трипероксид (ТАТП). Осумњичени је такође истраживао на интернету како да направи бомбу и ширио "пропагандни материјал" Исламске државе, каже тужилаштво.
Уколико буде осуђен, могао би да буде кажњен са до 20 година затвора.
Свифт је послије отказивања концерата изразила жаљење што је изневјерила публику али и олакшање што је "избјегнут масакр".
Америчка ЦИА је касније објавила да је играла одлучујућу улогу у разоткривању завјере и да су њени виновници планирали да "побију што више људи" бомбама, ножевима и газећи их возилом. Тада је било ријечи о тројици осумњичених, од којих је један имао приступ концертној дворани, а који су наводно "радикализовани на интернету" преко материјала ал Каиде и ИСИС-а.
