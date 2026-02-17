Какво је обећање Арагчи дао у Женеви

Извор:
РТ Балкан
17.02.2026
19:47
Коментари:0
Иран и Сједињене Америчке Државе постигли су у уторак разумијевање о главним "водећим принципима" у разговорима чији је циљ рјешавање дуготрајног спора око нуклеарног програма, али то не значи да је споразум на помолу, изјавио је ирански министар спољних послова Абас Арагчи.
"Изнијете су различите идеје, те идеје су озбиљно разматране, и на крају смо успјели да постигнемо општи договор о неким водећим принципима", рекао је Арагчи иранским медијима након завршетка разговора у Женеви.
Индиректним разговорима између специјалног изасланика САД Стива Виткофа и зета предсједника САД Џареда Кушнера, уз учешће Арагчија, посредовао је Оман.
Бијела кућа још се није оглашавала око исхода преговора, преноси Ројтерс.
Министар спољних послова Омана Бадр ел-Бусаиди, навео је у објави на мрежи Икс да "предстоји још много посла", али да Иран и САД одлазе са "јасним наредним корацима".
"Аксиос", позивајући се на неименованог америчког званичника, тврди да је Иран је обећао да ће у наредне двије недјеље представити детаљне приједлоге како би ријешио преостале разлике у нуклеарним преговорима са Сједињеним Америчким Државама.
Новинар "Аксиоса" Барак Равид на платформи Икс навео је да је постигнут напредак у преговорима са Ираном, али да има још много детаља о којима треба разговарати.
Непосредно по почетку разговора у уторак, ирански државни медији јавили су да ће Иран привремено затворити дио Хормушког мореуза, кључне свјетске руте за снабдијевање нафтом, због "безбједносних мјера предострожности" док Револуционарна гарда изводи војне вежбе у том подручју.
Техеран је и раније пријетио да ће затворити мореуз за комерцијалну пловидбу уколико буде нападнут, што би угрозило петину глобалних токова нафте и подигло цијене сирове нафте.
Преговори, који се фокусирају на ирански нуклеарни програм, дио су ширег настојања да се постигне свеобухватан споразум којим би се ограничила нуклеарна амбиција Техерана.
Иако су забиљежени неки помаци, обе стране признају да предстоји још много посла прије него што било какав споразум буде постигнут.
Говорећи на конференцији о разоружању у Женеви након разговора, Арагчи је рекао да се отворила "нова прилика" и да се нада да ће дискусије довести до одрживог рјешења које ће обезбиједити пуно признавање легитимних права Ирана.
Најновије
Најчитаније
20
35
20
30
20
25
20
24
20
22
Тренутно на програму