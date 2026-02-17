Лавина на Алпама однијела три живота

Извор:
Три особе погинуле су у двије одвојене лавине у француским Алпима, а четири су повријеђене, саопштили су локалне власти.
Око поднева, велика лавина, ширине око 300 метара, засула је дио пута и пјешачке стазе у граду Валоар, на југоистоку Француске, саопштено је из префектуре Савоја.
Спасилачки тимови, укључујући полицајце, ватрогасце, јединице са псима и војне специјалце, били су распоређени више од четири сата прије него што су операције обустављене касно поподне због ризика од даљих лавина.
Двоје повријеђених је у тешком стању и евакуисано је хеликоптером у оближње болнице.
Француска мрежа БФМТВ јавила је, позивајући се на тужилаштво у граду Гап, да су два скијаша раније погинула у лавини ван стазе у Ла Граву у сусједном региону Горњи Алпи.
Метеоролошка агенција Метео Франс саопштила је да је у Савоји и даље на снази наранџасти метеоаларм због лавина, али је најавила побољшање у наредним данима.
Француска се суочава са обилним сњежним падавинама у Алпима и поплавама у неколико западних региона након вишедневних интензивних киша.
Прошле седмице, три скијаша су погинула након што их је однела лавина у луксузном француском алпском скијалишту Вал д`Изер.
