Лавина на Алпама однијела три живота

Извор:

СРНА

17.02.2026

19:40

Лавина на Алпама однијела три живота

Три особе погинуле су у двије одвојене лавине у француским Алпима, а четири су повријеђене, саопштили су локалне власти.

Око поднева, велика лавина, ширине око 300 метара, засула је дио пута и пјешачке стазе у граду Валоар, на југоистоку Француске, саопштено је из префектуре Савоја.

Спасилачки тимови, укључујући полицајце, ватрогасце, јединице са псима и војне специјалце, били су распоређени више од четири сата прије него што су операције обустављене касно поподне због ризика од даљих лавина.

Двоје повријеђених је у тешком стању и евакуисано је хеликоптером у оближње болнице.

Француска мрежа БФМТВ јавила је, позивајући се на тужилаштво у граду Гап, да су два скијаша раније погинула у лавини ван стазе у Ла Граву у сусједном региону Горњи Алпи.

glecer

Свијет

Алпски глечери пред нестајањем у овом вијеку

Метеоролошка агенција Метео Франс саопштила је да је у Савоји и даље на снази наранџасти метеоаларм због лавина, али је најавила побољшање у наредним данима.

Француска се суочава са обилним сњежним падавинама у Алпима и поплавама у неколико западних региона након вишедневних интензивних киша.

Прошле седмице, три скијаша су погинула након што их је однела лавина у луксузном француском алпском скијалишту Вал д`Изер.

