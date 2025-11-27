Logo
Large banner

Лавина затрпала скијаше у аустријским Алпима

Извор:

СРНА

27.11.2025

16:38

Коментари:

0
Лавина затрпала скијаше у аустријским Алпима

Неколико скијаша и сноубордера јутрос је затрпала лавина на глечеру Штубај у аустријским Алпима.

До сада је спасено деветоро људи, а три повријеђена скијаша пребачена су хеликоптером у болницу.

Није познато колико је још људи остало затрпано под снијегом, јавила аустријска новинска агенција АПА.

Службе за хитне случајеве организовале су операцију потраге и спасавања у којој учествује око 250 људи, спасилачки пси и хеликоптери.

Лавина се покренула на превоју Дауншарте, опасном подручју ван заштићених скијашких стаза.

Подијели:

Тагови:

lavina

Аустрија

Снијег

скијање

nesreća

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У Њемачкој чоколада 22 одсто скупља у односу на прошлу годину

Економија

У Њемачкој чоколада 22 одсто скупља у односу на прошлу годину

23 ч

1
Тужилаштво тражи доживотне казне за убиство Раденка Башића

Хроника

Тужилаштво тражи доживотне казне за убиство Раденка Башића

23 ч

0
Путин: Орбан увијек добродошао у Москву

Свијет

Путин: Орбан увијек добродошао у Москву

23 ч

0
Број погинулих у Хонг Конгу повећан на 75

Свијет

Број погинулих у Хонг Конгу повећан на 75

23 ч

0

Више из рубрике

Путин: Орбан увијек добродошао у Москву

Свијет

Путин: Орбан увијек добродошао у Москву

23 ч

0
Број погинулих у Хонг Конгу повећан на 75

Свијет

Број погинулих у Хонг Конгу повећан на 75

23 ч

0
Путин: Конфискација руске имовине сматраће се крађом

Свијет

Путин: Конфискација руске имовине сматраће се крађом

1 д

0
Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

Свијет

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

58

ЦИК објавио нове резултате: Каран повећао предност

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner