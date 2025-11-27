Лавина затрпала скијаше у аустријским Алпима

Извор:
Неколико скијаша и сноубордера јутрос је затрпала лавина на глечеру Штубај у аустријским Алпима.
До сада је спасено деветоро људи, а три повријеђена скијаша пребачена су хеликоптером у болницу.
Није познато колико је још људи остало затрпано под снијегом, јавила аустријска новинска агенција АПА.
Службе за хитне случајеве организовале су операцију потраге и спасавања у којој учествује око 250 људи, спасилачки пси и хеликоптери.
Лавина се покренула на превоју Дауншарте, опасном подручју ван заштићених скијашких стаза.
