Тужилаштво тражи доживотне казне за убиство Раденка Башића

Извор:
АТВ
27.11.2025
16:27
Коментари:0
Тужилаштво БиХ затражило је од Суда БиХ да изрекне казну доживотног затвора Далибору Раилићу и Александру Миљатовићу, оптуженима за тешко убиство начелника Сектора криминалистичке полиције ПУ Приједор Раденка Башића.
Тужилаштво је након два дана окончало изношење завршних ријечи. На ред је дошла одбрана оптуженог Раилића која ће завршно излагање наставити сутра.
Раилић је оптужен као налогодавац, а Миљатовић као директни извршилац Башићевог убиства.
Раилића оптужница терети и за организовани криминал у вези с трговином дроге и прање новца. За помагање у убиству полицијског начелника оптужен је Игор Репајић, против кога је поступак раздвојен у односу на остале оптужене.
Хроника
"Суд третирао доказе из криптованих комуникација": Почеле завршне ријечи на суђењу за убиство Раденка Башића
Раније је поступак раздвојен против Хариса Гредеља и Александра Ивковића. У оптуженичкој клупи се налазе још Мирјана Вујовић и Жељко Симић из Билеће и Горан Гвозден из Градишке. Они су заједно с Раилићем оптужени за организовани криминал у вези са трговином дроге. Сви сем Гредеља су били корисници "Sky ecc” апликације.
