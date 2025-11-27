Logo
Хапшење у Калесији због напада на службено лице

27.11.2025

14:23

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

На подручју Калесије лишен је слободе В.Г. из Осмака, за којим је била расписана оперативна потрага, осумњичен за изазивања опште опасности и напада на овлаштену службену особу у вршењу послова сигурности.

Након извршења наведених дјела, осумњичени се скривао на локацијама изван надлежности Управе полиције МУП-а ТК.

"Након криминалистичке обраде, В.Г. ће уз извјештај са доказима бити предат Кантоналном тужилаштву Тузланског кантона, због постојања основа сумње да је починио кривично дјело разбојништва (члан 289, став 2. у вези са ставом 1. КЗ ФБиХ), у стицају са кривичним дјелима изазивања опште опасности (члан 323, став 1.) и напада на овлаштену службену особу у вршењу послова сигурности (члан 359, став 2. у вези са ставом 1. КЗ ФБиХ), те у вези са члановима 31 и 32 истог закона", саопштио је из МУП ТК-а.

илу-Црна Гора-застава-02092025

Регион

Црну Гору за мјесец дана напустило готово 9.000 држављана Турске

Из МУП-а ТК-а наводе да ће рад на документовању кривичних дјела повезаних са догађајем од 19. новембра 2025. године у Калесији бити настављен, као и утврђивање тачног чињеничног стања и евентуалне одговорности других лица.

Све активности проводе се под надзором Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона.

